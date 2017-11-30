«الفجيرة للثقافة والإعلام» تحتفل بافتتاح «بيت الفن»

الفجيرة (الاتحاد)

افتتحت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني السادس والأربعين «بيت الفن» بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي. ويحتضن «بيت الفن»، جماليات الفنون والتراث الأصيل، عبر أعمال فنية تفاعلية، وورشٍ فنية، وحرفٍ ومأكولات شعبية.

وقام الشيخ أحمد الشرقي بجولة في بيت الفن، حيث اطلع على شتى الفنون المشاركة من عزف ورسم اللوحات والرسم على الفخار، والمجسمات المنحوتة والتشكيلات الفنية المعروضة.

وخلال حفل الافتتاح تم عرض فيلم ترويجي سياحي لإمارة الفجيرة بعنوان: «يا هلا بالفجيرة».

وأكد مدير عام هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، حمدان كرم الكعبي، بأن افتتاح بيت الفن، يمثل إضافة نوعية إلى إمارة الفجيرة، وهو فرصة لاستدعاء فنون العزف والرسم والموسيقا والنحت.