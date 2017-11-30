«أم الشهيد» لا تفهم معنى الحرب

فاطمة عطفة (أبوظبي)

ناقش صالون «الملتقى الأدبي» بأبوظبي في جلسته الثقافية أمس، بعض أعمال الروائي القيرغيزي جنكيز أيتماتوف، وذلك بحضور كل من شينغيز إشيمبيكوف سفير جمهورية قيرغيزيا في دولة الإمارات، وطلعت أشيربيكوف السكرتير في السفارة، والشاعر كويتشومان، والكاتب باموجان، إضافة إلى عضوات الملتقى اللواتي ناقشن بعض روايات أيتماتوف.

افتتحت الجلسة مؤسسة الملتقى السيدة أسماء صديق المطوع فتحدثت عن رواية «الأرض الأم»، مشيرة إلى قدرة الكاتب في وصف الطبيعة والبيئة، وكيف استطاع أن يشعر القارئ بالتشابه بين الأرض والأم. وأوضحت: «أحسست في كتابات أيتماتوف بشعور أم الشهيد، وحواره مع أمه عن الحرب عندما يقول: «الحرب يا أمي! نعم يا أمي، الحرب قد نشبت. ورغم كل ذلك، لم أفهم، ماذا تعني هذه الكلمة؟» تردد الأم الكلمات وتجيبه: و«أنا لا أفهم معنى هذه الكلمة الغريبة والمخيفة جداً، ثم جمدت في مكاني من الرعب، ثم بكيت من شدة صدمة الخوف من المجهول». وناقش الملتقى رواية «السفينة البيضاء» التي تجمع بين الواقع والأسطورة في منطقة جبلية نائية، لا تحصل على ما تحتاج إليه إلا من خلال بائع متجول في سيارته.