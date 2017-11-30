لبنات مشتركة في مسيرة النهضة

غالية خوجة (دبي)

«طفل ولد في أواخر خمسينيات القرن الماضي، هذا الطفل أنا، عندما مرض أسرعت به أمه إلى مشفى الكويتي بدبي، وفي المدرسة كان على الدفاتر صورة عبد الله سالم الصباح أبو الدستور الكويتي وباني نهضتها الحديثة، وكانت أول محطة تلفازية تصل الإمارات، هي الكويت (9/&rlm&rlm9/&rlm&rlm1969)»، بهذه الكلمات افتتح علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، محاضرة «دولة الكويت ودولة الإمارات لمحات ثقافية تاريخية»، التي أقيمت، مساء أول أمس، في مقر ندوة الثقافة والعلوم بالممزر بدبي، بحضور محمد المر رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، وذياب الرشيدي القنصل العام للقنصلية العامة لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، والكاتب عبدالغفار حسين وسلطان صقر السويدي رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وأعضاء مجلس إدارة الندوة، وصلاح القاسم من هيئة دبي للثقافة والفنون، وعدد من المثقفين والمهتمين.

تحدث د. مرضي العنزي مستشار ورئيس المكتب الثقافي في القنصلية الكويتية بدبي، مؤكداً على عمق العلاقة بين الإمارات والكويت، كون العلاقة لم تتأطّر فقط سياسياً ودبلوماسياً ومصالح مشتركة، بل هي متسعة لدرجة أن الكويتيين يجدون مكانة عالية في الإمارات، والإماراتيين يجدون مكانة عالية في الكويت.

واسترجع العنزي إشارات الذاكرة الكويتية التي بدأت منذ الثلث الأول في القرن الماضي، متحدثا عن البعثة التعليمية الكويتية إلى دبي (1953)، وكان تعدادها في ذلك الوقت نحو 50 ألف نسمة.

وكان مرشد العصيمي (سمي على اسمه سوق مرشد)، المشرف المالي والإداري على البعثة التعليمية الكويتية، ثم توالى توافد المعلمين من الأردن ومصر وفلسطين. كما وصلت أول بعثة طبية كويتية إلى الإمارات عام (1962)، وبادرت بإنشاء العديد من المراكز والمستشفيات.