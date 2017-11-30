تعتيم شامل على الميزانية القطرية 2018

الدوحة (وكالات، مواقع إخبارية)
أقر مجلس الوزراء القطري، مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018، وأحاله إلى مجلس الشورى تمهيداً لإقراره قبل بداية يناير 2018، وسط تعتيم شامل على حجم المصروفات العامة أو الإيرادات المتوقعة بالعام المقبل، مكتفياً بالقول «إن الموازنة ستركز على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات رئيسية واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن الاستمرار في زيادة كفاءة الإنفاق العام». في وقت توقعت وزارة المالية تحقيق عجز بقيمة 28.3 مليار ريال (7.37 مليار دولار) في موازنة العام الجاري، مع بلوغ الإيرادات نحو 170.1 مليار ريال، والنفقات 198.4 مليار ريال.
وكان صندوق النقد الدولي خفض في وقت سابق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بواقع 0.9% ليسجل 2.5%، مقابل توقعاته السابقة عند 3.4%. كما خفض معهد التمويل الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد القطري إلى 1.3% بالعام الجاري، بدلا من توقعاته السابقة عند 2.2%. وسحبت قطر 20 مليار دولار من صندوقها السيادي، لمحاولة تخفيف تبعات المقاطعة وسد شح السيولة في المصارف، حيث انكمشت ودائع العملاء الأجانب لدى البنوك في أغسطس، وغالبيتها العظمى في صورة ودائع بالعملة الأجنبية، إلى 157.2 مليار ريال (43.2 مليار دولار) مقارنة مع 170.6 مليار ريال في يوليو.
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من جهتها، قالت مجموعة الدوحة للتأمين، إنها تدرس مد نشاطها للاكتتاب في مجال إعادة التأمين خارج قطر، بعد تفاقم خسائر القطاع التأميني.
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الدوحة (مواقع إخبارية)
هبط مؤشر بورصة الدوحة 0.9 % إلى 7714 نقطة أمس وسط تأكيد «إم.إس.سي.آي» لتجميع المؤشرات أنها ستعلن أوائل الأسبوع المقبل عما إذا كانت ستتحول إلى استخدام أسعار الصرف الخارجية لتقييم الأسهم القطرية في خطوة من المحتمل أن تخفض وزنها في مؤشرها للسوق الناشئة. وهبط سهم مصرف قطر الإسلامي 3.6 بالمئة. وقفزت أسهم الملاحة القطرية للشحن 6.7 بالمئة متعافية من أدنى مستوى في ثماني سنوات الذي هوت إليه في منتصف نوفمبر.