الإمارات تتصدر «الازدهار» وقطر «الأكثر فساداً»

أبوظبي (مواقع إخبارية)

تصدرت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول كأكثر الدول ازدهاراً في العالم العربي بحصولها على المركز الـ39 في مؤشر الازدهار العالمي الصادر عن مؤسسة «ليجاتوم» البريطانية لتتقدم بذلك درجتين عن العام الماضي. فيما سجلت قطر تراجعاً إلى المركز الـ47 وفق التقرير الذي تحدث عن النظر إليها على أنها أكثر فساداً عما كانت عليه العام الماضي، بسقوطها في معايير البيئة الاقتصادية والاستثمارية بسبب الصعوبات في إيجاد حلول للوفاء بالالتزامات المالية وتأمين الاستثمارات. وشهدت الإمارات أكبر تحسن في منطقة الشرق الأوسط في مستوى الحياة والمعيشة خلال الأعوام العشرة الأخيرة، واحتلت المركز الثالث عالمياً في معيار حرية التجارة. كما تقدمت المملكة العربية السعودية 7 مراكز هذا العام، وتم تصنيفها في المركز الـ78 بعد أن كان ترتيبها الـ85 العام الماضي، وذلك بسبب الإصلاحات الاقتصادية والرؤية الطموحة التي تعمل عليها المملكة والتي انعكست تحسناً في المعايير الصحية، وارتفاعاً في مؤشر السعادة وانخفاضاً في مستوى القلق. وتراجعت تركيا إلى المركز الـ88 وفق التقرير الذي عزا ذلك إلى التضييق على الحريات الشخصية والصحافة والحقوق المدنية. بينما حلت إيران متأخرة في المركز الـ117، حيث علق التقرير بالقول «إن الإيرانيين لا يثقون بحكومتهم». وتربعت النرويج في المرتبة الأولى عالمياً، كأكثر الدول ازدهاراً، فيما تراجعت نيوزيلندا إلى المرتبة الثانية، بعد أن كانت الأولى العام الماضي، وجاءت فنلندا ثالثاً، وسويسرا رابعاً والسويد خامساً، وجاءت بريطانيا عاشراً متقدمة بمركز واحد على ألمانيا، أما الولايات المتحدة فقد تم تصنيفها في المركز الـ18.