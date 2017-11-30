ماكرون يطالب قطر وتركيا وإيران بمكافحة تمويل الجماعات الإرهابية

باريس (وكالات)

جدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس مطالبته قطر وتركيا وإيران بمكافحة تمويل الجماعات الإرهابية، مؤكدا أنّ باريس ستنظم في فبراير مؤتمرا يتعلق بمكافحة تمويل هذه الجماعات. وقال في مقابلة مع «فرانس 24» و»إذاعة فرنسا الدولية» إنه اتفق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى الرياض مؤخراً على مكافحة تمويل الإرهاب، لافتاً إلى أنّ باريس ستنظم في فبراير المقبل مؤتمراً يتعلق بتمويل الجماعات الإرهابية. وشدّد على أن فرنسا ترغب في العمل على هذا الملف مع بلدان أخرى، وأنّه طالب قطر وتركيا وإيران بالأمر نفسه في ما يتعلق بمكافحة تمويل جماعات إرهابية.

وأشار الرئيس الفرنسي الذي يتوجه إلى الدوحة الأسبوع المقبل، إلى انه سيزور إيران في الوقت المناسب، وقال «إيران ليست شريكا، لكن لدينا علاقة بُنيت من خلال اتفاق حول النووي ويجب أن يتم استكمال ذلك من خلال نقاش وتوافق منظّم حول الصواريخ البالستية وحول مكانة إيران في المنطقة من أجل مكافحة الأعمال المزعزعة للاستقرار في العديد من بلدان المنطقة». في وقت قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن بلادها تأمل في إبرام صفقات لبيع 12 مقاتلة رافال وعربات مدرعة لقطر عندما يزور ماكرون الدوحة في ديسمبر الحالي.