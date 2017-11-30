البنتاجون ينفي مقتل مدنيين بغارة في الصومال

واشنطن (أ ف ب)

أعلن البنتاجون ان جنودا اميركيين قتلوا مسلحين إرهابيين في عملية مشتركة مع الجيش الصومالي في الصومال في اغسطس الماضي، مشددا على انهم لم يُقدموا على قتل مدنيين.

وفي بيان صدر الليلة قبل الماضية قالت القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم) إنها اجرت «تحقيقا شاملا» حول تلك العملية العسكرية التي شُنّت في 25 أغسطس ضد مقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية التابعة لتنظيم «القاعدة».

وبعد تلك العملية العسكرية بفترة وجيزة، كان وجهاء محلّيون قد دعوا صحفيين إلى العاصمة الصومالية مقديشو حيث عرضوا 9 جثث بينها جثتان تعودان لطفلَين. وقال الوجهاء إن اولئك الاشخاص قُتلوا بدم بارد بايدي جنود صوماليين كان يرافقهم مستشارون عسكريون اميركيون. وقد دفعت تلك الاتهامات إلى إجراء تحقيق. وعبّرت قيادة افريكوم أمس الأول عن اقتناعها بأنّ من قُتل في تلك العملية هم بالفعل من «المقاتلين» الإرهابيين، لكنها لم تنشر التحقيق.

لكن قُبيل نشر بيان افريكوم، كان الموقع الاخباري الاميركي «ديلي بيست» قد نشر تقريرا مطولا حول تلك العملية العسكرية وتحدث فيه عن «ادلة صلبة» على ان جنودا اميركيين قتلوا بالفعل مدنيين خلال العملية.

وقد اورد ديلي بيست في تقريره انه نقل معلوماته عن مسؤولين في جهاز الاستخبارات الصومالي وعن مصادر اخرى قريبة من الملف، مضيفا انه تم العثور على ذخائر اميركية، في حين ان الرواية الرسمية الأميركية تحدثت عن ان مهمة الجنود الاميركيين كانت مقتصرة على تقديم الدعم للقوات الحكومية الصومالية.