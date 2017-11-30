البنتاجون ينفي مقتل مدنيين بغارة في الصومال

واشنطن (أ ف ب)
أعلن البنتاجون ان جنودا اميركيين قتلوا مسلحين إرهابيين في عملية مشتركة مع الجيش الصومالي في الصومال في اغسطس الماضي، مشددا على انهم لم يُقدموا على قتل مدنيين.
وفي بيان صدر الليلة قبل الماضية قالت القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم) إنها اجرت «تحقيقا شاملا» حول تلك العملية العسكرية التي شُنّت في 25 أغسطس ضد مقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية التابعة لتنظيم «القاعدة».
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لكن قُبيل نشر بيان افريكوم، كان الموقع الاخباري الاميركي «ديلي بيست» قد نشر تقريرا مطولا حول تلك العملية العسكرية وتحدث فيه عن «ادلة صلبة» على ان جنودا اميركيين قتلوا بالفعل مدنيين خلال العملية.
وقد اورد ديلي بيست في تقريره انه نقل معلوماته عن مسؤولين في جهاز الاستخبارات الصومالي وعن مصادر اخرى قريبة من الملف، مضيفا انه تم العثور على ذخائر اميركية، في حين ان الرواية الرسمية الأميركية تحدثت عن ان مهمة الجنود الاميركيين كانت مقتصرة على تقديم الدعم للقوات الحكومية الصومالية.