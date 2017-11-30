السراج يلتقي ترامب اليوم

واشنطن(وكالات)

أعلن البيت الأبيض في بيان أمس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سوف يستضيف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» الليبية فائز السراج في البيت الأبيض اليوم الجمعة لإجراء محادثات بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز المشاركة بين البلدين. وأوضح البيت الأبيض في بيان الليلة قبل الماضية أن اللقاء سيخصص لمناقشة التعاون الأمني بين واشنطن وطرابلس في مجال محاربة الإرهاب، كما سيخصص لدراسة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدد البيان على أن واشنطن تجدد دعمها لحكومة الوفاق الوطني، والتزامها بمساعدة الشعب الليبي على تحقيق مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. وكان السراج طالب نائب وزير الخارجية الأميركي، جون سولفن، الأسبوع الماضي، خلال لقاء جمعهما في تونس، بدعم أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الإرهاب، من خلال تسليح «نوعي» لرفع كفاءتها وقدراتها.