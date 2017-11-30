روسيا تنشر مسودة اتفاق مع مصر يسمح بتبادل استخدام القواعد الجوية

موسكو (وكالات)

نشرت الحكومة الروسية أمس مسودة اتفاق بين روسيا ومصر يسمح للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية.

ويتضمن المرسوم الحكومي الذي يحمل توقيع رئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف بتاريخ 28 نوفمبر، أمراً لوزارة الدفاع الروسية بإجراء مفاوضات مع المسؤولين المصريين وتوقيع الوثيقة بمجرد توصل الطرفين لاتفاق.

وقال المرسوم الحكومي إن مسودة الاتفاق: «جرى التباحث بشأنها بشكل مبدئي مع الجانب المصري» ووافق عليها ميدفيديف، ووفقاً لمسودة الاتفاق، سيكون بوسع الطائرات الحربية الروسية والمصرية استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية في البلدين بعد إخطار مسبق بخمسة أيام، ومن المتوقع أن يسري الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

وزار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو القاهرة أمس الأول لعقد محادثات مع القيادة السياسية والعسكرية في مصر والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقبل أكثر من عام، نفت مصر موافقتها على إقامة قاعدة عسكرية روسية في مرسى مطروح شمال البلاد.

ووقتها، قال المتحدث الرسمي السابق باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، إن ما ذكره موقع «روسيا اليوم» حول مطالبة الخارجية الروسية من نظيرتها المصرية استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني غرب الإسكندرية، قرب ساحل البحر المتوسط، غير صحيح على الإطلاق.

ونقلت صحيفة «إزفيستيا» الروسية عن مصدر في الخارجية الروسية، مقرب من وزارة الدفاع، أن الجانب الروسي طالب بالفعل باستئجار المنشآت العسكرية، مشيراً إلى أن القاعدة ستكون جاهزة للاستعمال بحلول عام 2019 في حال توصل الطرفين إلى اتفاق.