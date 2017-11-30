روسيا تنشر مسودة اتفاق مع مصر يسمح بتبادل استخدام القواعد الجوية

موسكو (وكالات)
نشرت الحكومة الروسية أمس مسودة اتفاق بين روسيا ومصر يسمح للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية.
ويتضمن المرسوم الحكومي الذي يحمل توقيع رئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف بتاريخ 28 نوفمبر، أمراً لوزارة الدفاع الروسية بإجراء مفاوضات مع المسؤولين المصريين وتوقيع الوثيقة بمجرد توصل الطرفين لاتفاق.
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وزار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو القاهرة أمس الأول لعقد محادثات مع القيادة السياسية والعسكرية في مصر والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقبل أكثر من عام، نفت مصر موافقتها على إقامة قاعدة عسكرية روسية في مرسى مطروح شمال البلاد.
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ونقلت صحيفة «إزفيستيا» الروسية عن مصدر في الخارجية الروسية، مقرب من وزارة الدفاع، أن الجانب الروسي طالب بالفعل باستئجار المنشآت العسكرية، مشيراً إلى أن القاعدة ستكون جاهزة للاستعمال بحلول عام 2019 في حال توصل الطرفين إلى اتفاق.