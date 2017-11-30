السودان: قتيلان بألعاب نارية خلال احتفال بالمولد النبوي

الخرطوم (د ب أ)

قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار عبوة ألعاب نارية أثناء الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) الليلة قبل الماضية عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة عميد أحمد خليفة أحمد الشامي بياناً ذكر فيه أنه «أثناء فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي بميدان الخليفة بأم درمان بولاية الخرطوم حدث انفجار لإحدى عبوات الألعاب النارية داخل ماسورة القاذف، ما أدى إلى مقتل مواطنين اثنين كانا على مسافة قريبة من منصة الإطلاق وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات خفيفة.

وأضاف أنه بعد الانفجار «حدث تدافع بين المواطنين الأمر الذي أدى إلى حدوث إصابات متفرقة بين عدد منهم». وذكرت أن مختلف الجهات العسكرية والشرطية والطبية تعاونت للسيطرة على الموقف وإعادة الأمور إلى الوضع الطبيعي. وأكد أن الجهات المختصة ممثلة في المفتش العام ستقوم بالتحقيق في أسباب الحادث، وستتخذ الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة.

من جانب آخر هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية صباح أمس اضطرارياً في مطار الخرطوم بعد بلاغ بوجود قنبلة على متنها، وقال المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني السوداني عبدالحافظ عبدالرحيم إن طائرة تابعة للخطوط التركية من طراز 738 على متنها 107 ركاب كانت متجهة من نيروبي إلى القاهرة أبلغت أثناء تحليقها في المجال الجوي السوداني بوجود قنبلة على متنها.

وأضاف أن راكباً بريطانياً أبلغ عن وجود القنبلة بعد تلقيه بريداً إلكترونياً وهو على متن الطائرة، موضحاً أن الطائرة هبطت في مطار الخرطوم باعتباره الأقرب.