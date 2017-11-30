شفيق «ناكر جميل الإمارات» يثير عاصفة غضب واستهجان في مصر

أبوظبي، القاهرة (مواقع إخبارية)

أثارت مزاعم الفريق أحمد شفيق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية المصرية ضد دولة الإمارات، وادعائه بمنعه من السفر عبر فيديو حصري بثته قناة الجزيرة القطرية، ردود فعل غاضبة لدى الأوساط السياسية في مصر تمحورت في تقريعه على جحوده للاستضافة التي حظي بها في الإمارات طوال 5 سنوات منذ أن أتى اليها هاربا بعد فشله في انتخابات الرئاسة عام 2012، وخائفاً من ملاحقة قضائية وسياسية محتملة من «الإخوان» الإرهابي، بعد فوزهم في الانتخابات الرئاسية، والقضايا التي رفعت ضده وانتهت بوضعه على قوائم الترقب والوصول في المطارات المصرية.

وقال وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، إن الفريق شفيق خسر من رصيده كثيراً بعد الأزمة التي افتعلها أخيراً مع دولة الإمارات واتهامها بالباطل أنها تمنعه من السفر بعد أن أكرمته طيلة السنوات الماضية. وقال العرابي إن شفيق تسرع كثيراً وفقد اتزانه حين ظهر عبر قناة الجزيرة الداعمة للتطرف والإرهاب. وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير حسين هريدي إن الجميع فوجئ بما قام به الفريق شفيق خلال البيان الذي أذاعه عبر قناة الجزيرة، ولم يتوقع أحد أن يكيل الفريق شفيق مثل هذا الاتهام لدولة الإمارات الشقيقة، بعد الحفاوة وكرم الضيافة وحسن الاستقبال له في فترة عصيبة كان يحكم فيها «الإخوان» مصر.

وقالت رئيسة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة داليا زيادة، إن «دولة الإمارات الشقيقة وضعت الفريق أحمد شفيق، في عينيها عندما فر هرباً من مصر، ولجأ اليها في ظل حكم الإخوان، فوقفت بجواره، لكنه طعنها بخنجر الخيانة». وأشارت زيادة في تصريح لموقع (24) الإخباري إلى أن «الإمارات احتضنت شفيق أكثر من 5 سنوات، وهيأت له الحياة الكريمة والطبيعية، بعد هربه من مصر خوفا من بطش الإخوان وغيرهم، ولم يجد في محنته من ينقذه غير الإمارات، فأكرمت ضيافته وحمايته، لكنه افترى على مُضيفته باختلاق قصة منعه من السفر، التي لا يُمكن أن تحدث لإنه وببساطة لا مصلحة للإمارات في ذلك».

وأوضحت زيادة، أن شفيق فقد التعاطف والمصداقية في الشارع المصري، بعد طعنه الإمارات، حتى أن الكثير من اتباعه ومؤيديه تخلوا عنه فور انتشار فيديو الجزيرة، وتعاطف المصريون مع الإمارات، أكثر من تعاطفهم مع الفريق السابق. وأضافت زيادة أن موقف المصريين من شفيق مرده، معرفتهم أن الإمارات كانت الوحيدة «التي وقفت إلى جانب مصر، في أحلك الظروف، وساندتها في محنتها، ولاتزال تساندها بقوة» معتبرةً أن ما أقدم عليه شفيق «إهانة ليس للإمارات لكنه لمصر وشعبها». وأكدت زيادة، أن دخول الجزيرة وقطر على الخط بمناسبة افتراءات شفيق، لم يكن صدفة، لكنها عملية «مرتبة ومحسوبة، ذلك أن الأطراف المشاركة في هذه الأزمة تعلم جيداً، أن شفيق شخص متهور ومندفع، ولا يُحسن القراءة الجيدة للأحداث، ويسهل الزج به في مثل هذه الأزمات المفتعلة».