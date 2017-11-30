ضبط مخزن أسلحة وسط سيناء

القاهرة (وكالات)

أكد المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أمس، على صفحته في فيسبوك، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت من ضبط مخزن تابع للعناصر التكفيرية بوسط سيناء به مقذوفات مضادة للدبابات وكميات كبيرة من مادة TNT شديدة الانفجار والمستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة، إضافة إلى أحزمة ناسفة وقذائف هاون.

وأضاف أن القوات اكتشفت ودمرت 3 أوكار ودراجتين بخاريتين خاصة بالعناصر الإرهابية، وأشار إلى أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تواصل جهودها للقضاء على العناصر الإرهابية والإجرامية بوسط سيناء، وكان أكثر من 300 شخصاً لقوا مصرعهم وجرح آخرين في هجوم استهدف مصلين أثناء تأديتهم شعائر صلاة الجمعة الأسبوع الماضي داخل أحد المساجد بقرية (الروضة) التابعة لمدينة العريش في شمال سيناء حسبما أفادت وسائل الإعلام المصرية الرسمية.