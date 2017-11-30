التحالف يقر بمقتل 801 مدني في غاراته بالعراق وسوريا

بغداد (رويترز)

أفاد بيان صادر عن التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» بقيادة الولايات المتحدة أمس، بأن ما لا يقل عن 800 مدني قتلوا في غارات نفذها التحالف في العراق وســوريا منذ بدء عملية «العزم الصلب» عام 2014.

وأضاف التقرير الشهري أن غارات التحالف تسببت دون قصد في مقتل 801 مدني بين أغسطس 2014 وأكتوبر 2017، والعدد الوارد في التقرير أقل بكثير من الأرقام التي أعلنتها جهات مراقبة.

وتقول منظمة المراقبة (إيروورز): إن ما لا يقل عن 5961 مدنياً في المجمل قتلوا في ضربات جوية للتحالف.

وقال التحالف في تقريره: «ما زلنا نتحمل المسؤولیة عن أي عمل قد یتسبب بإصابات غیر مقصودة أو خسائر في أرواح المدنیین».

وأضاف: «لقد أجرى التحالف ما مجموعه 28198 غارة، وخلال هذه الفترة بلغ العدد الإجمالي للتقارير عن الخسائر المحتملة في صفوف المدنيين 1790 شخصاً».

وما زال التحالف يقيم 695 تقريراً عن قتلى مدنيين جراء الضربات التي نفذها في العراق وسوريا.

ويقول التحالف الذي يسعى لهزيمة التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق: إنه يحرص كل الحرص على تفادي سقوط قتلى من المدنيين.