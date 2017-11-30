عماد النمر (عجمان)
كان لتعاطف القائم الأيسر مع فريق الوحدة في الدقيقة 67 من زمن المباراة هي نقطة التحول التي غيرت مجرى اللقاء الذي كان يسير لمصلحة صاحب الأرض والضيافة فريق عجمان، الذي كاد أن يسجل الهدف الثاني لولا القائم الذي حرم مايجا من تسجيل ثنائية، ومن بعد هذه الفرصة انطلق «العنابي» بكل قوة، وشن هجوماً عنيفاً على مرمى «البرتقالي».
ولاحت للوحدة أكثر من فرصة، وشدد من ضغطه حتى أسفر الضغط عن هدفين في شباك عجمان خلال أربع دقائق، تكفل محمد الشحي بتسجيل الأول من رأسية قوية، بعدها أكد تيجالي سيطرة الوحدة على مجريات اللعب وسجل الهدف الثاني مستغلاً عدم التغطية الصحيحة للدفاع البرتقالي، لكن عجمان لم يستسلم عقب تلقيه الهدفين، وخلال الربع ساعة الأخيرة كان هو الأفضل والأكثر هجوما.
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