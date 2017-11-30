عماد النمر (عجمان)

كان لتعاطف القائم الأيسر مع فريق الوحدة في الدقيقة 67 من زمن المباراة هي نقطة التحول التي غيرت مجرى اللقاء الذي كان يسير لمصلحة صاحب الأرض والضيافة فريق عجمان، الذي كاد أن يسجل الهدف الثاني لولا القائم الذي حرم مايجا من تسجيل ثنائية، ومن بعد هذه الفرصة انطلق «العنابي» بكل قوة، وشن هجوماً عنيفاً على مرمى «البرتقالي».

ولاحت للوحدة أكثر من فرصة، وشدد من ضغطه حتى أسفر الضغط عن هدفين في شباك عجمان خلال أربع دقائق، تكفل محمد الشحي بتسجيل الأول من رأسية قوية، بعدها أكد تيجالي سيطرة الوحدة على مجريات اللعب وسجل الهدف الثاني مستغلاً عدم التغطية الصحيحة للدفاع البرتقالي، لكن عجمان لم يستسلم عقب تلقيه الهدفين، وخلال الربع ساعة الأخيرة كان هو الأفضل والأكثر هجوما.

ونجح أيمن الرمادي مدرب عجمان في تبديلاته عقب تلقي فريق الهدف الثاني، حيث شارك وليد خالد وحسين عبد الرحمن وراشد مال الله، وهو ما أعطى الفريق قوة وحيوية، وساهم البدلاء في تنشيط الهجوم بصورة واضحة وأصبحوا مصدر قلق لدفاع الوحدة من خلال اللعب على الأطراف ، حتى أستطاع البديل حسين عبد الرحمن من صناعة هدف التعادل الثاني في الوقت القاتل من المباراة. وتألق المالي موديبو مايجا للمباراة الثانية على التوالي، ونجح في إدراك التعادل لفريقه في الدقيقة الأخيرة للمباراة، بعدما سجل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه والرابع له خلال مباراتين، ليخرج الفريقين بتعادل مثير، وهو التعادل الذي يعد خسارة للوحدة الذي فقد نقطتين في سباقه نحو المنافسة على الصدارة رغم احتلاله المركز الثاني بالنقطة 20 مؤقتاً، في المقابل رفع عجمان رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع.

أيمن الرمادي: نستحق أكثر من النقطة