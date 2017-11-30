الرحماني: اعتزاز بمواقف بطولية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة، مستشار مجلس أبوظبي الرياضي أن ذكرى يوم الشهيد تمثل فخراً واعتزازاً بالمواقف البطولية لشهداء الإمارات الذين رفعوا هامات الوطن بتضحياتهم الغالية لنصرة الحق والدفاع عن مصير الوطن.

وتوجه الرحماني بتحية إجلال وإكبار لأبطال القوات المسلحة من الشهداء الأبرار وذويهم لتجسيدهم أروع الصور والمشاهد في التلاحم الوطني والدفاع عن مكتسباته ورسالته وقضاياها المصيرية.

وقال: هذه الذكرى العزيزة والغالية على الجميع ترسخ قيم الوطنية والولاء وتخلد أسماء الشهداء في تاريخ الوطن، حتى تظل بطولاتهم وتضحياتهم قدوة للأجيال بعد الأجيال، ونبراساً يضيء لهم طريق الحاضر والمستقبل، وحافزا لكل إماراتي وإماراتية على مزيد من العمل والجهد والعطاء من أجل رفع شأن الوطن والحفاظ عليه وحمايته في مواجهة أي تهديدات أو مخاطر.

وتوجه الرحماني بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة ولشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين، مشيرا إلى أنه مناسبة تحمل في طياتها معاني ودلالات عدة، تؤكد في مجملها وحدة أبناء الإمارات قيادة وشعباً في الهدف والمصير، ومشاركة الجميع في حماية الوطن وإعلاء بنيانه والحفاظ على المكتسبات.

وأضاف: المناسبة الغالية فرصة لتجديد الولاء والانتماء لقيادتنا الحكيمة التي سارت على نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، حيث تعززت مسيرتهم بخطى ثابتة أوصلت الإمارات لتصبح علامة بارزة في خريطة العالم من حيث التطور والتنمية والرخاء.

وتابع: كل ذلك ما كان يتحقق لولا قوة ومتانة البنيان والتلاحم الوطني والعزيمة والإصرار الذي تتبناه الإمارات والذي يضعها في الطريق الصحيح للدخول إلى المستقبل بنظرة ثاقبة وواثقة بغد واعد أكثر تقدماً وازدهارا.