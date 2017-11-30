الرحماني: اعتزاز بمواقف بطولية

أبوظبي (الاتحاد)
أكد فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة، مستشار مجلس أبوظبي الرياضي أن ذكرى يوم الشهيد تمثل فخراً واعتزازاً بالمواقف البطولية لشهداء الإمارات الذين رفعوا هامات الوطن بتضحياتهم الغالية لنصرة الحق والدفاع عن مصير الوطن.
وتوجه الرحماني بتحية إجلال وإكبار لأبطال القوات المسلحة من الشهداء الأبرار وذويهم لتجسيدهم أروع الصور والمشاهد في التلاحم الوطني والدفاع عن مكتسباته ورسالته وقضاياها المصيرية.
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وتوجه الرحماني بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة ولشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين، مشيرا إلى أنه مناسبة تحمل في طياتها معاني ودلالات عدة، تؤكد في مجملها وحدة أبناء الإمارات قيادة وشعباً في الهدف والمصير، ومشاركة الجميع في حماية الوطن وإعلاء بنيانه والحفاظ على المكتسبات.
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وتابع: كل ذلك ما كان يتحقق لولا قوة ومتانة البنيان والتلاحم الوطني والعزيمة والإصرار الذي تتبناه الإمارات والذي يضعها في الطريق الصحيح للدخول إلى المستقبل بنظرة ثاقبة وواثقة بغد واعد أكثر تقدماً وازدهارا.