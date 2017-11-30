وفد الإمارات يزور أسرة علي الشحي

رأس الخيمة (الاتحاد)
زار وفد من نادي الإمارات منزل شهيد الوطن والواجب، علي حسن الشحي لاعب النادي سابقاً، وذلك تزامناً مع احتفاء الدولة بيوم الشهيد، حيث كان في استقبالهم بمنزل العائلة إبراهيم حسن الشحي شقيق الشهيد.
وضم الوفد خليل إبراهيم الطويل، عضو مجلس الإدارة، مشرف عام الفريق الأول وباسم عبد الله الشامسي مدير الفريق الأول، فضلاً عن اللاعبين أحمد الشاجي وعلي ربيع وإسماعيل ربيع، حيث حرص الوفد على إهداء والد الشهيد تذكاراً يحمل قميص ورقم اللاعب في النادي تعبيراً عن التقدير لكل ما قدمه فداء للوطن.
|
|
من جانبه، قال والد الشهيد في كلمة مؤثرة إن شعوره لا يوصف بزيارة وفد النادي وحرصه على تفقد أحوالهم في أجواء احتفالات اليوم الوطني ويوم الشهيد، موضحاً أن نجله استشهد لأجل الوطن الذي منحه الحب والانتماء ونسأل الله له الرحمة والمغفرة ونشكر نادي الإمارات على هذه المبادرة.
يذكر أن الشهيد علي حسن محمد عبدالله الشحي من مواليد 1975، وانضم إلى نادي الإمارات مبكرا وتدرج في الفرق السنية حتى وصل إلى الفريق الأول، وكان يلعب في الوسط والدفاع واستمر مع الصقور حتى 2008.