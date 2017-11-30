وفد الإمارات يزور أسرة علي الشحي

رأس الخيمة (الاتحاد)

زار وفد من نادي الإمارات منزل شهيد الوطن والواجب، علي حسن الشحي لاعب النادي سابقاً، وذلك تزامناً مع احتفاء الدولة بيوم الشهيد، حيث كان في استقبالهم بمنزل العائلة إبراهيم حسن الشحي شقيق الشهيد.

وضم الوفد خليل إبراهيم الطويل، عضو مجلس الإدارة، مشرف عام الفريق الأول وباسم عبد الله الشامسي مدير الفريق الأول، فضلاً عن اللاعبين أحمد الشاجي وعلي ربيع وإسماعيل ربيع، حيث حرص الوفد على إهداء والد الشهيد تذكاراً يحمل قميص ورقم اللاعب في النادي تعبيراً عن التقدير لكل ما قدمه فداء للوطن.

وأكد خليل الطويل أن الاستشهاد في سبيل الوطن والدفاع عن مكتسباته وقيمه ورفعته، من أعلى درجات التضحية، موضحاً أن سيرة الشهيد علي الشحي الرياضية وتفانيه من أجل الوطن تدل على تربيته العالية والمبادئ والقيم النبيلة التي اكتسبها من الوطن الغالي وقيادته الرشيدة منذ الصغر والتقدير بأعلى درجاته لكل أفراد أسرته الذين قدموا لنا هذا البطل، وحرص النادي على زيارة عائلته أقل تقدير لهذه التضحية الرائعة في سبيل الوطن.

من جانبه، قال والد الشهيد في كلمة مؤثرة إن شعوره لا يوصف بزيارة وفد النادي وحرصه على تفقد أحوالهم في أجواء احتفالات اليوم الوطني ويوم الشهيد، موضحاً أن نجله استشهد لأجل الوطن الذي منحه الحب والانتماء ونسأل الله له الرحمة والمغفرة ونشكر نادي الإمارات على هذه المبادرة.

يذكر أن الشهيد علي حسن محمد عبدالله الشحي من مواليد 1975، وانضم إلى نادي الإمارات مبكرا وتدرج في الفرق السنية حتى وصل إلى الفريق الأول، وكان يلعب في الوسط والدفاع واستمر مع الصقور حتى 2008.