مونديال القفز بالمظلات.. التقدير لمن ضـحى لأجل وطنه

رضا سليم (دبي)

احتفلت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للقفز بالمظلات للتزحلق على الماء أمس بيوم الشهيد حيث قدمت الهدايا التذكارية، تخليدا لهذه المناسبة للعديد من القافزين والحكام والجمهور، وصفها المشاركون بأنها احتفالية تحمل كل معاني الوفاء والتقدير لمن ضحى لأجل وطنه.

وكانت اللجنة المنظمة قد نكست العلم في الثامنة صباحا، ثم رفع العلم في الحادية عشرة و31 دقيقة، وحضر مراسم الاحتفال يوسف الحمادي مدير البطولة واكسي رئيس الاتحاد الدولي والعميد عبد الله علي الغيثي رئيس اللجنة الأمنية ومحمد يوسف رئيس اللجنة الفنية وسالم اكرم رئيس لجنة العلاقات العامة والمواصلات وماجد عبد الرحمن رئيس اللجنة الإعلامية ودينامو البطولة هلموت شليش وعدد من أعضاء اللجان العاملة بالبطولة.وأكد نصر النيادي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن الاحتفال بيوم الشهيد واجب وطني تخليداً لذكرى هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأجسادهم ولا تزال أرواحهم بيننا لأن البقاء للوطن وكلنا فداءً له، وواجب كل مواطن إبراز مشاعر الاعتزاز والفخر بالتضحيات التي قدمها هؤلاء الشهداء الأبرار الذين مهما قلنا عنهم لا نفيهم حقهم لأنهم ضحوا بأنفسهم ليعيش الوطن.

وقال يوسف الحمادي مدير البطولة إن اللجنة المنظمة تشارك جميع قطاعات الدولة الاحتفال بيوم الشهيد الذي يجسد قيمة التضحية من أجل الوطن وإعلاء شأنه، والوطن محفور في وجداننا والتضحية والفداء من أجله هو غايتنا جميعا، وقال ماجد البستكي رئيس اللجنة الإعلامية: يوم الشهيد يوم غالٍ علينا جميعا لأن أعلى وأغلى تضحية يقدمها الإنسان لوطنه هو روحه الطاهرة ولا أستطيع أن أجد الكلمات التي يمكن أن تعبر عن هذه المناسبة التي نخلد فيها شهداء الوطن لأن الوطن الغالي هو الأساس، والذود عنه والتضحية من أجله لا يساويها شيء ونحن أبناء الإمارات نعتز بالانتماء لهذا الوطن الغالي.

من جانب آخر، حقق محمد باقر لاعب منتخبنا الميدالية البرونزية في مسابقة الهدف للفردي ضمن منافسات البطولة، وجاءت برونزية باقر بعدما حقق 283.857 نقطة، وجاء الأميركي كارت بارثولوميو في المركز الأول وحصل على الميدالية الذهبية بـ296 نقطة، وحل مواطنه نيكولاس باتش ثانيا بـ288 نقطة، فيما جاء لاعب منتخبنا عبد الباري القبيسي في المركز الرابع بـ 269.857نقطة، ثم الفرسي نيكولاس كواديك في المركز الخامس بـ 267.857 وحل الإيطالي ماريو فاتوروسو في المركز السادس بـ 267.71.ومع نهاية منافسات مسابقة الهدف، حافظ منتخبنا على صدارة الفرق بـ168.186 نقطة واقترب من حسم اللقب، قبل استكمال الجولة الأخيرة لمنافسات المسافة صباح اليوم، وجاء المنتخب الأميركي في المركز الثاني بـ2137.367 نقطة، ثم المنتخب الفرنسي ثالثا بـ 1868.317 نقطة، وواصل الأميركي نيكولاس باتش تصدره للترتيب العام للفردي بـ 760.491 نقطة، وجاء مواطنه كارت بارثولوميو في المركز الثاني بـ 753.801 نقطة، ثم لاعبنا محمد باقر في المركز الثالث بـ 733.998 نقطة. وأعرب محمد باقر عن سعادته بتحقيق الميدالية البرونزية، وقال: من المهم أن أكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى في البطولات العالمية رغم أنني سبق لي الفوز بالميدالية الذهبية في دقة الهدف، وأيضا البرونزية إلا أن إقامة البطولة في دبي تعني الكثير لنا، ودائما ما نحرص أن نكون في المراكز الأولى.وتختتم البطولة بالجولة الأخيرة لمسابقة المسافة، حيث أقيمت أمس الأول جولتان فقط، ولضيق الوقت المسموح لهم في القفز، تم تأجيل الجولة الأخيرة لتقام صباح اليوم يعقبها مسابقة القفز بالدوران على الماء التي استحدثتها اللجنة المنظمة للبطولة، وتقام من جولتين وتقوم لجنة التحكيم بمنح القافزين درجات بناء على ما يقوم به القفز من حركات بهلوانية على الماء.