رسالة وفاء من «الخليج العربي».. «نفديك بالأرواح يا وطن»

دبي (الاتحاد)

احتفل دوري الخليج العربي لكرة القدم أمس بيوم الشهيد، وذلك خلال المباريات الثلاث التي أقيمت في افتتاح الجولة العاشرة للمسابقة، وجاءت الاحتفالات في ملاعب حتا وعجمان والشارقة، حيث استضاف الأول الوصل والثاني الوحدة والثالث الجزيرة وقدم الجميع رسالة تحمل عمق الحب للوطن وتقديم الغالي والنفيس من أجله وحملت المعاني «نفديك بالأرواح يا وطن».

وشهدت الملاعب الثلاثة تفاعلا كبيرا مع الحدث، حيث ازدانت المدرجات بلافتات تعبر وبكل الفخر والاعتزاز عن مكانة شهدائنا الأبرار في قلوب الجميع الذين دفعوا حياتهم دفاعا عن وطنهم ونصرة لإخوانهم وإغاثة للمحتاجين حول العالم.

وأكد الجميع أن يوم الشهيد هو يوم وطني تعبر فيه الإمارات عن تقديرها لتضحيات شهدائها الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الوطن وهو بمثابة رد للجميل وفرصة للتعبير عن الترابط الحقيقي بين الوطن والقيادة والشعب، وأن 30 نوفمبر من كل عام تخليد ووفاء وعرفان بتضحيات وعطاء وبذل هؤلاء الأبناء البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات خفاقة عالية.

وشهدت مباراة عجمان والوحدة وقوف اللاعبين وطاقم التحكيم في وسط الملعب، قبل انطلاق المباراة دقيقة صمت للدعاء لشهداء الوطن الأبرار، وشاركت الجماهير والأجهزة الفنية والإدارية في وقفة الصمت تقديرا لبطولات الشهداء، وتضحياتهم في سبيل رفعة الوطن الغالي، ويأتي احتفال الفريقين والجماهير استذكارا وافتخارا بقيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء العميق للوطن في نفوس أبناء الإمارات، ورفعت الجماهير على المدرجات أعلام الإمارات تعبيرا عن عشق الوطن الذي تخفق له القلوب في كل مناسبة وطنية، كما رفعت لافتات كتب عليها نفديك بالأرواح يا وطن تحية للشهداء.

ورسمت الجماهير الحاضرة في استاد حمدان بن راشد في حتا، لوحة احتفالية أنيقة حينما توافدت بأعداد جيدة مبكرا، ووقفت مع اللاعبين خلال دقيقة الصمت على أرواح شهداء الوطن، فيما تزينت المدرجات بعلم الإمارات الذي رفعته الجماهير ليرفرف عاليا.

وأقام نادي حتا منطقة مخصصة للجماهير تضمنت ألعابا ترفيهية، إلى جانب نشاطات متنوعة خاصة بتزامن إقامة المباراة في يوم الشهيد، مع وضع أهازيج الأغاني الوطنية عند وصول الجماهير والاستقبال بالأكلات الشعبية النابعة من كرم الضيافة الإماراتية المعتاد من أهل منطقة حتا.

وشهدت اللوحات الإلكترونية حول ملعب مباراة الشارقة والجزيرة تنويها قبل المباراة بيوم الشهيد مكتوب عليه «الإمارات_بكم_تفخر»، وحرصت إدارة نادي الشارقة على تواجد لوحات إلكترونية في المدرجات المواجهة للمقصورة الرئيسة، كما دخل لاعبو الفريقين إلى أرض الملعب وهم يرتدون أطقم بيضاء تحمل شعار يوم الشهيد، حيث التقط اللاعبون ومعهم طاقم التحكيم الصور الخاصة بهذه المناسبة، ووقف لاعبو الفريقين على منطقة خط الوسط في شكل دائري وهم بزي يوم الشهيد، ومعهم وقف جميع من في مدرجات وأرضية الملعب دقيقة صمت على أرواح شهداء الوطن، كما توشح الكثيرون في أرض الملعب والمدرجات بكوفية تحمل علم الإمارات.

من جانبه، أكد عبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين، رئيس المكتب التنفيذي أن 30 من نوفمبر من كل عام هو محطة وفاء مهمة في تاريخ الإمارات تخليداً لأرواح شهداء الوطن، وذكرى ترسم ملامح فخرنا واعتزازنا بمن ضحوا بأرواحهم الطاهرة، وقدموا أغلى ما يملكون من أجل تحقيق الأمن والأمان، وأضاف: هي مناسبة نستذكر خلالها بطولات شهداء الواجب، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، من أجل أن تنعم دولتنا بالسلام والاستقرار، وتحقق ما تنشده قيادتنا الرشيدة من تطور ونماء على الصعد كافة.