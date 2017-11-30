حلم المونديال ينطلق من «قلعة الخيال»

موسكو (أ ف ب)

ستكون قاعة الاحتفالات في قصر الحفلات بالكرملين في موسكو، والتي تتسع لـ 6000 متفرج، مسرحاً لقرعة نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا الصيف المقبل، وتعني كلمة كرملين بالروسية القلعة أو الحصن، وهو عبارة عن مبنى قديم محاط بجدار ضخم طوله ميلان ونصف وارتفاعه 65 قدماً فيما يشبه «عالم الخيال»، ويضم الكرملين عدة قصور فاخرة كانت قديماً ملكا للقيصر ورجاله قبل أن تتحول إلی متاحف، ويقع الكرملين في موسكو على تل «بوروفيتسكي» وذلك على الطرف الأيسر لنهر موسكوفا، حيث يصب فيه نهر نيجلينايا، ويبلغ ارتفاعاً نحو 25 متراً.

وينطلق الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً بتقديم من المهاجم الدولي الانجليزي جاري لينيكر والصحفية الروسية الرياضية ماريا كوماندنايا، كما سيكون إلى جانبهما بعض من عمالقة الكرة، وهم الفرنسي لوران بلان، والإنجليزي جوردون بانكس، والبرازيلي كافو، والإيطالي فابيو كانافارو، والأوروجواياني دييجو فورلان، والأرجنتيني دييجو مارادونا، والأسباني كارليس بويول والروسي نيكيتا سيمونيان.

وتحمل القرعة طموح 32 من المنتخبات «بينهما 4 منتخبات عربية للمرة الأولى، «تحدد أهدافها بناءً على توزيع المجموعات»، التي يتم تقسيمها على 4 مستويات من 8 منتخبات، على أساس التصنيف العالمي لشهر أكتوبر الماضي، وتطمح المنتخبات العربية أن تسجل حضوراً لافتاً، حيث يمثل المونديال اختباراً للكرة العربية، وضم المستوى الأول روسيا المضيفة وألمانيا حاملة اللقب والبرازيل والبرتغال والأرجنتين وبلجيكا وبولندا وفرنسا.

أما في المستوى الثاني، فجاءت إسبانيا والبيرو وسويسرا وانجلترا وكولومبيا والمكسيك والأوروجواي وكرواتيا، وفي الثالث الدنمارك وآيسلندا وكوستاريكا والسويد وتونس ومصر والسنغال وإيران، في الرابع وصربيا ونيجيريا واستراليا واليابان والمغرب وبنما وكوريا الجنوبية والسعودية.