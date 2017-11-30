«الهيئة» تدعو «اتصالات» لوقف رسائل «رسوم التأخير» فوراً

حاتم فاروق (أبوظبي)

خاطبت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بوقف إرسال رسائل نصية قامت الشركة بإرسالها للمشتركين فوراً حول فرض غرامات تحت مسمى «رسوم تأخير» على عملائها نتيجة التأخير في دفع الفواتير الشهرية.

وطلبت الهيئة من شركة «اتصالات» تقديم «توضيح عاجل» لحقيقة هذه الرسائل النصية مع تقديم المستندات التي خولت لها تطبيق مثل هذه الرسوم الجديدة دون الرجوع إلى الجهات التنظيمية بقطاع الاتصالات بالدولة».

وكانت شركة «اتصالات» أعلنت أمس من خلال رسائل نصية مرسلة على هواتف عملائها تفيد ببدء تطبيق رسوم تأخير على العملاء المتأخرين في دفع الفواتير الشهرية كاملة بحلول تاريخ الاستحقاق بواقع 25 درهما عن كل شهر.

وبعد انتشار هذه الرسائل بين المشتركين والعملاء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت هيئة تنظيم الاتصالات من شركة «اتصالات» بوقف هذه الرسائل فوراً، مؤكدة أن الجهات التنظيمية لقطاع الاتصالات بالدولة ممثلة بالهيئة تنتظر رد الشركة في حقيقة هذه الرسائل حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شركة «اتصالات». وحاولت «الاتحاد» الحصول على رد من شركة «اتصالات» حول الرسوم المفروضة على عملائها نتيجة التأخر في دفع الفواتير الشهرية، إلا أنه لم يتسن الحصول على الرد من الشركة حتى وقت متأخر أمس.