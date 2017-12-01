«أوبك»: تخفيض إمدادات النفط حتى نهاية 2018

فيينا (رويترز)

قال مندوب إن أوبك وافقت أمس الخميس على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2018 بينما تسعى المنظمة جاهدة للانتهاء من إزالة وفرة في المعروض العالمي من الخام وتفادي انهيار آخر للأسعار.

وتم التوصل للاتفاق من حيث المبدأ بعد بضع ساعات من المناقشات في مقر أوبك في فيينا.

وقال المندوب إن أوبك ما زالت تناقش هل تضع سقفا لإنتاج النفط الليبي المستثنى من التخفيضات الإنتاجية بسبب اضطرابات في البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة إن تخفيض الإنتاج حتى نهاية عام 2018 مازال التصور المحتمل الرئيسي لكنه ليس الوحيد.

وأضاف لم نر استثمارات كافية حين كان السعر في نطاق 50 دولارا للبرميل، منوها بـ«أننا لا نستهدف سعرا محددا بل نستهدف استقرار السوق والاستثمارات».

وارتفعت أسعار النفط أمس الخميس مع بدء اجتماع بقيادة أوبك في فيينا بعد تعليقات أولية من أعضاء المجموعة تعطي إشارة على أن تمديد اتفاق تخفيضات إنتاج النفط الراهن حتى نهاية عام 2018 سيكون النتيجة الأرجح.

وبحلول الساعة 1039 بتوقيت جرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في فبراير شباط بارتفاع قدره 77 سنتا إلى 63.30 دولار للبرميل حيث جرى تداولها في نطاق أقل من دولار.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف تسليم فبراير شباط 60 سنتا إلى 57.96 دولار للبرميل.