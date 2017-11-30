سيارات «واي مو» ذاتية القيادة تقطع 4 ملايين كيلومتر

سان فرانسيسكو (د ب أ)

أظهرت بيانات فنية، أن السيارات ذاتية القيادة، التي يجري تطويرها في إطار مشروع «واي مو» للسيارات ذاتية القيادة، قطعت مسافات إجمالية وصلت إلى 4 ملايين ميل على الطرق العامة في إطار الاختبارات العامة لهذه السيارات منذ 2009. وخلال فترة ثماني سنوات، اختبرت شركة «واي مو» سياراتها ذاتية القيادة في 23 مدينة أميركية على الساحل الغربي، وفي ولاية تكساس.

واحتاجت «واي مو» 18 شهراً لكي تقطع سياراتها الاختبارية أول مليون كيلومتر، لكنها احتاجت بعد ذلك إلى 6 أشهر فقط لكي تقطع المليون كيلومتر الرابع.

واختبرت شركة «واي مو» مؤخراً سيارات ذاتية القيادة من طراز «كرايسلر باسيفيكا هايبرد»، حيث تم تدريب هذه السيارات على التعامل مع سيارات الطوارئ على الطرق.

يذكر أن قطع الأميال على الطرق العامة، يعني الحصول على بيانات حيوية يمكن استخدامها لتعزيز أمان وسلامة السيارات ذاتية القيادة.

وفي هذا المسار، تستخدم شركة «واي مو» خبرتها على الطرق كحافز لإجراء أنواع أخرى من الاختبارات.

واختبرت «واي مو» أكثر من 20 ألف سيناريو قيادة مختلف داخل مضمار الاختبارات الخاص بها الواقع على مساحة 91 فداناً.

وتشمل هذه السيناريوهات وجود أحجار رصيف على الطريق، أو الخروج المفاجئ من الطريق.