تسارع نمو الاقتصاد السويسري خلال الربع الثالث



تاريخ النشر: الجمعة 01 ديسمبر 2017 بروكسل (د ب أ) أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية أمس، الخميس تسارع وتيرة نمو اقتصاد سويسرا، خلال الربع الثالث من العام الحالي. وذكرت الوزارة أن الاقتصاد سجل نمواً بمعدل0.6% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع الثاني الذي شهد نمواً بمعدل0.4% وفقاً للبيانات المعدلة. وجاء معدل النمو متفقاً مع توقعات المحللين. وبلغ معدل نمو الاقتصاد سنوياً خلال الربع الثالث 1.2% مقابل 0.5% سنوياً خلال الربع الثاني. وكان المحللون يتوقعون نمواً بمعدل0.8% سنوياً، خلال الربع الثالث من العام الحالي. كما أشارت البيانات إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي بنسبة0.4% خلال الربع الثالث، في حين زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 0.5%. وزاد الإنفاق الاستثماري على المعدات والبرامج بنسبة0.9%، في حين تراجع الإنفاق الاستثماري في التشييد بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث من العام الحالي.