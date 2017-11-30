  • الجمعة 12 ربيع الأول 1439هـ - 01 ديسمبر 2017م

تسارع نمو الاقتصاد السويسري خلال الربع الثالث
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تاريخ النشر: الجمعة 01 ديسمبر 2017

بروكسل (د ب أ)

أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية أمس، الخميس تسارع وتيرة نمو اقتصاد سويسرا، خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وذكرت الوزارة أن الاقتصاد سجل نمواً بمعدل0.6% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع الثاني الذي شهد نمواً بمعدل0.4% وفقاً للبيانات المعدلة.

وجاء معدل النمو متفقاً مع توقعات المحللين.

وبلغ معدل نمو الاقتصاد سنوياً خلال الربع الثالث 1.2% مقابل 0.5% سنوياً خلال الربع الثاني.

وكان المحللون يتوقعون نمواً بمعدل0.8% سنوياً، خلال الربع الثالث من العام الحالي.

كما أشارت البيانات إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي بنسبة0.4% خلال الربع الثالث، في حين زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 0.5%. وزاد الإنفاق الاستثماري على المعدات والبرامج بنسبة0.9%، في حين تراجع الإنفاق الاستثماري في التشييد بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث من العام الحالي.

     
 

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