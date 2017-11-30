أطلقت شركة «كيا موتورز»، من خلال موزعها الوحيد في دولة الإمارات، شركة الماجد للسيارات، سيارة «ستينجر» الجديدة كلياً، في معرض دبي الدولي للسيارات 2017، ليكون ذلك أول ظهور لها بدولة الإمارات في هذا الحدث، وسوف يتم طرحها للبيع عالمياً خلال الربع الأخير من هذا العام.

وتمتاز السيارة بقوتها وسرعتها، لتكون بمثابة إحياء لروح السيارات التاريخية الواسعة التي تمتاز بالأناقة والقوة، وقدرتها على نقل المسافرين بسرعة وفي أجواء راقية.

وستكون سيارة «كيا ستينجر» الجديدة كلياً مزودة، إما بمحرك توربو بسعة لترين، أو محرك توربو ثنائي بست إسطوانات (V6) بسعة 3.3 لتر، يمكنه إنتاج قوة قدرها 370 حصاناً ميكانيكياً، ووصول السيارة إلى سرعة 100 كيلومتر من وضعية الوقوف التام في غضون 4.9 ثانية، ما يجعلها الأعلى تسارعاً بين الطرز التي تنتجها كيا حتى الآن.

ويتوافر ناقل الحركة الأوتوماتيكي سريع الاستجابة الذي يتيح ثمانية مستويات من السرعة مع نسختي المحرك 2.0 و 3.3 لتر.