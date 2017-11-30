«هواوي» تفتتح متجر تجارب العملاء

أعلنت «مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين» عن افتتاح متجرها الأول لتجارب العملاء في دولة الإمارات في «دبي مول».

ويتيح المتجر للزوار فرصةً لاختبار تجربة تجزئة متكاملة، والولوج إلى أحدث المنتجات والخدمات، ما يمكنهم من حجز الأجهزة مسبقاً وشرائها، بالتزامن مع إطلاقها عالمياً، ويجسّد افتتاح أول متجر لتجارب العملاء يحمل علامة هواوي في الشرق الأوسط وأفريقيا التزام الشركة الراسخ باهتمامات عملائها في المنطقة، كما يمثل خطوةً جديدةً في مسيرتها نحو توفير تكنولوجيا ثورية وخدمة استثنائية، وإرساء معايير جديدة للابتكار في القطاع، في إطار سعيها لترسيخ مكانتها كمزود للحلول المتكاملة والتقنيات الذكية التي تواكب احتياجات العملاء.

وقال جين جياو، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: يمثل افتتاح المجموعة لمتجر تجارب العملاء بدبي نقلةً نوعيةً في مسيرتنا في منطقة الشرق الأوسط، ويتيح موقعه الاستراتيجي في إحدى أكثر المدن حيويةً وعصريةً سهولة التواصل مع العملاء.