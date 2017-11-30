الاستثمارات في مختبرات الذكاء الاصطناعي تتجاوز 5 تريليونات دولار

أبوظبي (الاتحاد)

أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أكثر القطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث تجاوز حجم الاستثمارات في مختبرات الكريبتون أكثر من 5 تريليونات دولار بما يؤشر ببدء العصر الذهبي الجديد للاقتصاديات الذكية.

وذكر التقرير أن مفهوم الذكاء الاصطناعي وهو في بدايته وفي مراحل اختبارية قد جذب هذا الحجم الكبير من الاستثمارات، الأمر الذي يدل بحسب دراسة الشركة إلى أن المكون الاستثماري الحالي يمكن أن يصل إلى أكثر من 30 ضعفاً خلال الخمس عشرة سنة القادمة على أقل تقدير نظراً لأهمية مساهمة الذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة وتخفيض المخاطر والأخطاء إلى درجة متدنية جداً وفق بيئة أعمال مثالية وفق أعلى درجات الانضباط Discipline والنتائج اللامحدودة.

وقال التقرير إن الوضع الحالي الذي وصل إليه الذكاء الاصطناعي يفوق بكثير توقعات التقرير الصادر عن أكاديمية «برايس ووتر هاوس كوبرز» في منتصف هذا العام عن مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الدولي تصل بتلك المساهمة إلى 15.7 تريليون دولار من الآن وحتى عام 2030، أي ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي للصين والهند معاً، مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة الاقتصاد الكوني حالياً 74 تريليون دولار وسيزيد بنحو 14 في المائة بحلول عام 2030.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة تنقسم إلى 6.6 تريليون دولار تأتي من ارتفاع معدلات الإنتاجية و9.1 تريليون دولار زيادة نتيجة زيادة الجوانب الاستهلاكية في ضوء ارتفاع مستوى جودة السلع المنتجة.