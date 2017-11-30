تضاعف أرباح «غازبروم» في الربع الثالث



تاريخ النشر: الجمعة 01 ديسمبر 2017 موسكو (أ ف ب) سجل عملاق الغاز الحكومي الروسي «غازبروم» زيادة بمقدار الضعف في الأرباح خلال الربع الثالث من العام الحالي بعد تحقيق أرقام قياسية جديدة في صادراته إلى أوروبا. وبلغت الأرباح الصافية لـ«غازبروم» بين يوليو وسبتمبر 200 مليار روبل (2.8 مليار يورو - 3.3 مليار دولار)، أي ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام السابق، بحسب بيان نشرته في وقت متأخر الأربعاء. وحققت أرباحها التشغيلية زيادة بـ36% عند 211 مليار روبل، بينما ارتفعت المبيعات بـ14% لتصل إلى 1.43 تريليون روبل. ويأتي التحسن الملفت في أداء «غازبروم» في الوقت الذي حققت فيه صادراته إلى أوروبا التي تشكل قسماً كبيراً من أرباحها الإجمالية، أرقاماً قياسية.