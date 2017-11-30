الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع

نيويورك (رويترز)
انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع أمس الخميس تحت ضغط من بيانات نمو أميركية قوية، وتوقعات رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين المتفائلة للاقتصاد، لكن المعدن يتجه صوب تحقيق أول مكاسبه الشهرية منذ أغسطس.
وأبقى غياب محفزات واضحة الذهب بين 1265 و1300 دولار للأوقية (الأونصة) طوال نوفمبر، وهو أضيق نطاق شهري له خلال 12 عاما. وبحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1281.92 دولار للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوى منذ 22 نوفمبر عند 1281.31 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
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وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1281.20 دولار للأوقية.
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وفي نوفمبر، صعد البلاديوم بنحو أربعة بالمئة، بينما زاد البلاتين ثلاثة بالمئة وتراجعت الفضة أكثر من واحد بالمئة.