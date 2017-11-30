الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع

نيويورك (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع أمس الخميس تحت ضغط من بيانات نمو أميركية قوية، وتوقعات رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين المتفائلة للاقتصاد، لكن المعدن يتجه صوب تحقيق أول مكاسبه الشهرية منذ أغسطس.

وأبقى غياب محفزات واضحة الذهب بين 1265 و1300 دولار للأوقية (الأونصة) طوال نوفمبر، وهو أضيق نطاق شهري له خلال 12 عاما. وبحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1281.92 دولار للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوى منذ 22 نوفمبر عند 1281.31 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وصعد الذهب 0.9 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1281.20 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي نما في الربع الثالث من العام بوتيرة أسرع مما كان يعتقد في السابق، ليسجل أسرع معدل نمو في ثلاث سنوات. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى لامست الفضة أدنى مستوى في ثمانية أسابيع عند 16.47 دولار للأوقية، وسجلت في أحدث المعاملات تراجعاً بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 16.51 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1017 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 943.30 دولار للأوقية.

وفي نوفمبر، صعد البلاديوم بنحو أربعة بالمئة، بينما زاد البلاتين ثلاثة بالمئة وتراجعت الفضة أكثر من واحد بالمئة.