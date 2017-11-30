طلبات إعانة البطالة الأميركية تتراجع للأسبوع الثاني على التوالي

واشنطن (رويترز)
انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع الماضي وللمرة الثانية على التوالي مع تحسن أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس الخميس إن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة انخفض بواقع ألفي طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 238 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر.
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وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة عدد الطلبات إلى 240 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وشملت البيانات عطلة عيد الشكر التي حلت يوم الخميس الماضي.
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وسوق العمل قريبة من حد التوظيف الكامل حيث يقبع معدل البطالة عند أدنى مستوى في 17 عاما بقراءة تبلغ 4.1 بالمئة. وارتفع متوسط أربعة أسابيع، الذي يعد مقياسا أفضل لاتجاهات سوق العمل، بمقدار ألفين و250 طلبا إلى 242 ألفا و250 طلبا الأسبوع الماضي.