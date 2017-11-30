طلبات إعانة البطالة الأميركية تتراجع للأسبوع الثاني على التوالي

واشنطن (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع الماضي وللمرة الثانية على التوالي مع تحسن أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية أمس الخميس إن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة انخفض بواقع ألفي طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 238 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق بما يظهر زيادة قدرها ألف طلب جرى تقديمها فوق ما كان قد جرى الإعلان عنه في السابق.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة عدد الطلبات إلى 240 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وشملت البيانات عطلة عيد الشكر التي حلت يوم الخميس الماضي.

وكان الأسبوع الماضي الثالث والأربعون بعد المئة على التوالي الذي تظل فيه الطلبات دون عتبة 300 ألف المرتبطة بمتانة سوق العمل، وهي أطول موجة من نوعها منذ عام 1970 عندما كانت السوق أصغر حجما.

وسوق العمل قريبة من حد التوظيف الكامل حيث يقبع معدل البطالة عند أدنى مستوى في 17 عاما بقراءة تبلغ 4.1 بالمئة. وارتفع متوسط أربعة أسابيع، الذي يعد مقياسا أفضل لاتجاهات سوق العمل، بمقدار ألفين و250 طلبا إلى 242 ألفا و250 طلبا الأسبوع الماضي.