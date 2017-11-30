متوسط أجور النساء بشركة شل في بريطانيا أقل من الرجال

لندن (رويترز)

قالت شركة رويال داتش شل أمس الخميس، إن الموظفات بالشركة في بريطانيا حققن في المتوسط دخولاً تقل 22 في المئة عن زملائهم الرجال، وهو أكثر من مثلي متوسط الفارق بين الجنسين على المستوى الوطني.

وأرجعت شركة النفط والغاز البريطانية الهولندية الفجوة إلى تولي عدد أقل من النساء مراكز قيادية كبيرة، أو قيامهن بمهام تقنية مثل تشغيل منصات الحفر في البحار أو العمل بالوظائف التجارية التي تدر دخولا أكبر.

وتوظف شل في بريطانيا أكثر من خمسة آلاف موظف، ثلثاهم رجال.

وأفاد تقرير لشل بشأن فجوة الأجور في 2017 «نحن متأكدون أن لدينا مساواة في الأجور من خلال طرقنا القوية غير التمييزية لتحديد الأجر، ورغم ذلك فلدينا فجوة في الأجور بين الجنسين.