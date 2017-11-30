الأسهم الأميركية تواصل تسجيل مستويات قياسية

نيويورك (رويترز)

تخطى مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأميركية حاجز 24000 نقطة للمرة الأولى في بداية جلسة التداول أمس الخميس، بينما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً، مع حصول بورصة وول ستريت على دعم من تعافي أسهم التكنولوجيا، والتقدم في خطة الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب.

وبدأ داو جونز الجلسة مرتفعاً 95.62 نقطة أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 24036.30 نقطة، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 9.59 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 2635.66 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 27.58 نقطة أو 0.4 بالمئة إلى 6851.97 نقطة.

وزادت المؤشرات الثلاثة مكاسبها في التعاملات المبكرة.

وكانت لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الأميركي قد صوتت الثلاثاء بالموافقة على إرسال مشروع قانون للضرائب مقدم من الجمهوريين إلى المجلس بكامل هيئته للتصويت عليه.

ووافقت اللجنة على المشروع بأغلبية 12 صوتاً ضد 11 صوتاً. وجاءت الموافقة متماشية مع الانتماء الحزبي.

وقال مايك إينزي، رئيس لجنة الميزانية في بيان: «إن موافقة اللجنة على المشروع «يقربنا خطوة من نظام للضرائب أكثر وضوحاً وأكثر إنصافاً وأكثر شفافية»». ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ بكامل هيئته مناقشة مشروع قانون الضرائب والتصويت عليه قريباً. وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بالفعل نسخته من مشروع القانون، والتي تتضمن حزمة تخفيضات ضريبية.