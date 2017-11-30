مركز دبي التجاري العالمي: فعاليات تعكس روح الاتحاد

دبي (الاتحاد)

نظّم مركز دبي التجاري العالمي احتفالية كبيرة بمناسبة اليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات العربية المتحدة، شهدت إقامة العديد من الفعاليات المشوّقة التي تعكس شعار روح الاتحاد، وقد أضفت الفقرات الاحتفالية أجواء من الفرح والبهجة، وأبرزت عبق الأصالة والتراث التي تتمتع بهما دولة الإمارات وشعبها الكريم المضياف.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، ثم توالت فقرات الحفل التي شملت إلقاء الشاعر الإماراتي المعروف علي الخوار قصيدة وطنية، وأخرى خاصة بالمركز التجاري وموظفيه.

وتفاعل الحضور مع الأغاني الوطنية والمنوعة التي قدمها المطربان محمد سيف، وأوتار الخليج، ونادية المنصوري، ووليد الجاسم، وقدّم أصحاب الهمم من مركز راشد، عرضاً فنيًا رائعاً. وقد تخللت المسابقات الثقافية الفقرات الفنية المتنوعة، وشارك فيها الحضور بحماس كبير، وحصلوا على جوائز قيمة.

وتوجّه هلال سعيد المري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، بالتهنئة لجميع العاملين بالمركز ولكل مواطن إماراتي، وكل مقيم على أرض الإمارات الحبيبة، ورفع التهنئة إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ، أعضاء المجلس الأعلى، حكّام الإمارات.