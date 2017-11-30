أبوظبي (وام)

نظمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وكل من شركة «نواة» للطاقة وشركة براكة الأولى التابعتين لها، فعاليتين منفصلتين للموظفين بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين للدولة.

وأقيمت الفعالية الأولى في مقر المؤسسة بمدينة مصدر في أبوظبي في حين أقيمت الفعالية الثانية في موقع براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة، بحضور المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمهندس حمد عبدالله ساحوه السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «نواة» للطاقة وناصر الناصري الرئيس التنفيذي لشركة «براكة الأولى».

وتضمنت الاحتفالات عروضا وفقرات ومعارض وورشا تراثية وشعبية بالإضافة إلى عدد من الفعاليات للكبار والصغار.