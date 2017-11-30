«الشارقة لإدارة الأصول»: أجواء عائلية تراثية أصيلة

الشارقة (الاتحاد)

احتفلت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثماري لحكومة الشارقة، مع موظفيها وأطفالهم في أجواء عائلية، بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين، وذلك بتنظيم العديد من الفعاليات الفنية والترفيهية والتراثية.

وانطلقت الاحتفالات بهذه المناسبة في الساعة العاشرة صباحاً وتواصلت حتى الثالثة ظهراً، وتضمنت عروضاً فنية للعيالة والحربية، وخيمة للحناء تتيح للفتيات والسيدات تزيين أيديهن بأشكال متنوعة، إضافة إلى بوفيه من أطايب المطبخ الإماراتي بإعداد وتنظيم (يدوه فاطمة) – أحد مشاريع مركز الشارقة لريادة الأعمال.

وقال إبراهيم الحوطي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة: «يعد الاحتفال باليوم الوطني من أهم الفعاليات السنوية التي تنظمها الشركة، وتسعى من خلالها إلى تعزيز الروح الوطنية ومشاركة المواطنين والمقيمين في الاحتفاء بمنجزات الاتحاد، والتعبير عن الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة».

وشملت الفعاليات أيضاً مسابقة لأجمل تزيين سيارة، وتوزيع أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة والأوشحة المزينة بألوان العلم والشعارات الوطنية.

وتعمل شركة الشارقة لإدارة الأصول على تعزيز تنوع وتنافسية وحيوية اقتصاد الشارقة الذي يُعتبر ثالث أكبر اقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتلتزم الشركة بمعايير المسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية في جميع مشاريعها ومبادراتها.