«نخيل»: فعاليات عامة مجانية في مشاريع الشركة

دبي (الاتحاد)

تجمع «نخيل» الآلاف من سكان دبي نهاية هذا الأسبوع مع سلسلة من الفعاليات المجانية تقيمها في 4 من مجتمعاتها السكنية في دبي وذلك للاحتفال باليوم الوطني ال 46 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستضيف كل من «نخلة جميرا»، و«قرية جميرا تراينجل»، و«قرية جميرا سيركل»، و«ذا جاردنز» (الحدائق)، التي يقطنها أكثر من 100 ألف شخص، مجموعة متنوعة من الأنشطة ومعالم الجذب وذلك للاحتفال بالثقافة والتراث الإماراتي الأصيل وذلك يوم السبت الموافق 2 ديسمبر.

وتجري الفعاليات في وقتٍ واحد في كل المجتمعات السكنية ابتداءً من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 9 مساءً، وستشمل، الفرق الشعبية، ونقش الحناء، وعرض الصقور، وركوب الجمال والخيول، والفنون والحرف اليدوية المخصصة للأطفال، والعروض السحرية مع البالونات والأكلات والحلويات الشعبية وغيرها من الأنشطة الأخرى المجانية، حيث ستكون جميع الفعاليات متاحة مجاناً للعامة.

وقال فوزي الشحي، المدير التنفيذي لإدارة «نخيل» للتخطيط والإدارة المجتمعية: «لقد أصبحت فعاليات احتفالاتنا باليوم الوطني تشكل جزءاً مهماً لدى السكان في مجتمعاتنا، ونحن نتطلع إلى مشاركة الآلاف من السكان والجمهور – من جميع الجنسيات والفئات العمرية –تحت سقف واحد للاحتفال معنا ب 46 عاماً على قيام دولة الإمارات».