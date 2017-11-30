العبدولي : الإمارات أبهرت العالم بمسيرة استثنائية من التطوير والإنجاز

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مجموعة اتصالات أمس احتفالا بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، حضره المهندس صالح العبدولي الرئيس التنفيذي، ومسؤولي وموظفي المجموعة.

وقال العبدولي: يطيب لي باسم «مجموعة اتصالات» وبالأصالة عن نفسي أن أتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً.. نحن وشعب الإمارات نجدد مواثيق الولاء إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، ولراية الاتحاد ونؤكد فخر الانتماء إلى هويتنا الإماراتية.

وأضاف: في غمرة احتفالاتنا بروح الاتّحاد أعبّر باسم «اتصالات» عن فخرنا واعتزازنا بجذورنا الإماراتية وبانتمائنا إلى دولة أبهرت العالم بمسيرة استثنائية من التطوير والإنجاز، تحققت بفضل القيادة الواعية التي تمسّكت بروح الاتحاد وآثرت النهوض بإرث الأب المؤسس من خلال مواصلة بناء الإنسان وتطوير المعرفة وتحفيز الإبداع والانفتاح الإيجابي على التطورات الجديدة حول العالم، وقد شكّلت هذه الرؤية الحكيمة لقادة الإمارات أساساً متيناً لبناء نهضة الدولة وتقدمها. وقال: منذ نشأتنا كأول مزود وطني في دولة الإمارات، تشرّفنا بمواكبة مسيرة التطوير منذ مراحلها الأولى، ونفتخر بأن نكون جزءاً من هذه المسيرة من خلال تطوير بنية تحتية قوية ومتطورة ارتقت لمستوى العالمية، والتفرد بالأسبقية في الاستثمار بتقنيات المستقبل، وقيادة المستقبل الرقمي، ولا يسعني هنا إلا أن أوجه الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل الذي أتاح لنا توسيع بصمتنا الجغرافية إلى خارج الدولة وتعزيز مكانتنا كمزود رائد لحلول وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.