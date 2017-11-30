أحمد بن سعيد: تطور مكانة الإمارات عالمياً بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة

دبي (الاتحاد)

احتفلت مجموعة الإمارات باليوم الوطني الـ46 حيث اجتمع موظفون من مختلف الأقسام للاستمتاع بنشاطات متنوعة في مقرها الرئيس.

وافتتح الاحتفالات رسمياً سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة الذي قام بقطع قالب حلوى ضخم على شكل علم الدولة وأعقب ذلك فقرات تراثية إماراتية أدتها فرقة للفنون الشعبية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «يعد اليوم الوطني الإماراتي يوماً خاصاً نسلط الضوء خلاله على إنجازات دولتنا ونحتفل بهويتنا الثقافية الغنية. وقد كان لروح الوحدة والعزم ورؤية قيادتنا الحكيمة الفضل في تطور مكانة دولة الإمارات على الصعيد العالمي. وتتجلى الرؤية ذاتها في مجموعة الإمارات حيث يجتمع اليوم موظفونا المواطنون ومن مختلف الجنسيات للاحتفال باليوم الوطني الـ46».

وشملت الاحتفالات في المقر الرئيس إقامة بيت تراثي يتضمن مجلساً لإبراز التاريخ والتراث الغني للدولة، وسوقاً شعبية تضم مأكولات إماراتية، ومثلجات بنكهات أعدت خصيصاً لطيران الإمارات، وركناً لنقش الحناء. وتقدم طيران الإمارات هذه المثلجات في صالاتها الخاصة في مطار دبي الدولي حتى الأول من شهر يناير (كانون الثاني) 2018. واستمتع الأطفال الذين حضروا برفقة أهلهم من الموظفين باللعب في منطقة مخصصة لهم.

وساهمت مجموعة الإمارات في تحفيز الحضور على التبرع لمؤسسة الجليلة، وذلك كجزء من احتفائها بعام الخير في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسوف تسهم هذه التبرعات في المساعدة على الارتقاء بحياة الأشخاص من خلال دعم التعليم والبحوث الطبية.