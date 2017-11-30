«ريكسوس النخلة دبي» يحصد جائزتين من «هوسبيتاليتي إكسلنس»

دبي (الاتحاد)

حاز فندق «ريكسوس النخلة دبي» على جائزتين من جوائز «هوسبيتاليتي إكسلنس» الشرق الأوسط 2017 خلال حفل أقيم في فندق «ريكسوس بريميوم دبي» أمس الأول.

وتسلم فريق عمل الفندق الجائزتين خلال الحفل الذي حضره نحو 500 من رواد قطاع الضيافة والسياحة في دولة الإمارات، وهما جائزة أفضل فندق خمس نجوم لعام 2017.

وجائزة أفضل مدير عام لعام 2017 للسنة الثانية على التوالي وذهبت إلى جينك إنفيردي المدير العام لفندق «ريكسوس النخلة دبي».

وقال إنفيردي المدير العام للفندق: «يسرنا استلام هذه الجوائز المرموقة التي تبرز جهود فريق عملنا في قطاع الضيافة والسياحة على مستوى الشرق الأوسط، كما أود أن أعرب عن امتناني للحصول على جائزة أفضل مدير عام للعام الجاري، وتثبت جدارة فريق عملنا المميز».

تنضم هذه الجوائز إلى قائمة الجوائز العالمية التي حصل عليها الفندق خلال السنوات الماضية منها جوائز «فايف ستار دايموند» الأميركية وجوائز «كوندي ناست» وجوائز السفر العالمية و«تريب أدفايزر» وجوائز «فاكت» وجوائز أفضل فنادق العالم.