«المصرف المركزي»: أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك ترتفع 17 نقطة في شهر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك العاملة بالدولة بالدرهم (الايبور) لأجل سنة بنحو 17 نقطة أساس خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت 2.38% في آخر يوم عمل بشهر نوفمبر 2017 مقارنة مع سعر بلغ 2.21% مطلع الشهر نفسه، ما يرجح ارتفاع الطلب على السيولة طويلة الآجل في التعاملات بين البنوك خلال فترة المقارنة، وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي.

وتظهر البيانات أن معدل ارتفاع سعر الفائدة الذي يشكل زيادة في تكلفة الودائع بين البنوك لأجل سنة بأكثر من 7.7%، جاء أسرع من وتيرة الارتفاع المعتادة في التعاملات بين البنوك في القطاع المصرفي بالدولة.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة المعروضة على الودائع بين البنوك للآجال القصيرة والمتوسطة فظلت قريبة من مستوياتها أو سجلت ارتفاعاً طفيفاً، ما يعتبر مؤشراً على أن البنوك العاملة بالدولة تتوقع ارتفاعا كبيرا في أسعار الفائدة على الدرهم في السوق المحلية خلال فترة سنة أو أكثر، وهي مؤشرات على توقعات البنوك لارتفاع الطلب على التمويل والاقتراض بالدرهم في أسواق الدولة، على المدى الطويل.

إلى ذلك ارتفع سعر «الايبور» لأجل 6 أشهر بنسبة طفيفة بلغت 3.3% بقيمة 6 نقاط أساس ليبلغ 188 نقطة بتاريخ 29 نوفمبر 2017 مقارنة مع 182 نقطة مطلع شهر نوفمبر نفسه.