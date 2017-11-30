«المصرف المركزي»: أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك ترتفع 17 نقطة في شهر

يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك العاملة بالدولة بالدرهم (الايبور) لأجل سنة بنحو 17 نقطة أساس خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت 2.38% في آخر يوم عمل بشهر نوفمبر 2017 مقارنة مع سعر بلغ 2.21% مطلع الشهر نفسه، ما يرجح ارتفاع الطلب على السيولة طويلة الآجل في التعاملات بين البنوك خلال فترة المقارنة، وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وتظهر البيانات أن معدل ارتفاع سعر الفائدة الذي يشكل زيادة في تكلفة الودائع بين البنوك لأجل سنة بأكثر من 7.7%، جاء أسرع من وتيرة الارتفاع المعتادة في التعاملات بين البنوك في القطاع المصرفي بالدولة.
|
إلى ذلك ارتفع سعر «الايبور» لأجل 6 أشهر بنسبة طفيفة بلغت 3.3% بقيمة 6 نقاط أساس ليبلغ 188 نقطة بتاريخ 29 نوفمبر 2017 مقارنة مع 182 نقطة مطلع شهر نوفمبر نفسه.
|