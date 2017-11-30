«كريم» تُطلق خطاً للملابس الجاهزة بمنتجات محلية %100

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة كريم، العاملة في مجال حجز سيارات الأجرة الخاصة عبر تطبيق الهاتف الذكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس أنها تطلق «دكان كريم»، تجربتها الأولى في عالم الملابس الجاهزة.

تتوفر منتجات دكان كريم بدايةً في دولة الإمارات من خلال الموقع www.dukkancareem.com، وهي تتميز بأنها محلية 100%، إذ يتم تصنيعها في المدن التي تعمل فيها كريم باستخدام مواد محلية، وجميع التصاميم مستوحاة من الثقافات المتنوعة في المنطقة.

وسيتم إطلاق دكان كريم رسمياً خلال فعاليات «سول دي إكس بي» Sole DXB في السابع والثامن والتاسع من ديسمبر2017، وستكون بعض التصاميم جاهزة للبيع.

وقال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كريم إن الشركة تفتخر بإطلاق «دكان كريم» ومنتجات تمثل العلامة التجارية التي يعرفها الناس ويحبونها.

وأضاف بأن دكان كريم مبادرة ستدعم وتعمل عن قرب مع مصممين محليين في المنطقة.

وتدير جيلا شريات دكان كريم، وهي رئيسة قسم الملابس الجاهزة في كريم، وحائزة على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كولومبيا لإدارة الأعمال، ولديها خلفية في مجال إدارة المنتجات والأعمال، إذ عملت سابقاً في بعض شركات التكنولوجيا الرائدة في الولايات المتحدة.