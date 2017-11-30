طفرة متوقعة في السياحة الروسية إلى الإمارات

دبي (الاتحاد)

توقع غسان العريضي، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا لإدارة الوجهات، حدوث طفرة في السياحة الروسية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة المقبلة، مع تحسن الاقتصاد الروسي واستعادة الزخم السياحي الروسي للخارج، فضلاً عن القرار الحكيم بشأن منح رعايا جمهورية روسيا الاتحادية تأشيرة الدخول إلى الدولة من جميع المنافذ.

وأوضح العريضي أن السوق الروسي واحد من أكبر الأسواق المصدرة للإمارات، وكان دائماً سوقاً شديد الأهمية، وعالي الجودة، نظراً لأن السائحين الروس ينفقون الكثير من المال، وهذا ينعش القطاعات المرتبطة بالسياحة خاصة قطاع التجزئة.

وقال العريضي: إن قطاع السياحة في دولة الإمارات حقق أداء فائقاً، العام الجاري رغم التحديات العالمية والاضطرابات الإقليمية، مضيفاً أن الدولة لا تزال تبهر المقيمين والزائرين على حد سواء بمنتج سياحي في حالة تطور متواصل.

وقال: إن أسس السياحة في الإمارات قوية إلى أقصى حد ورؤيتها لا مثيل لها، منوهاً بالجهود الحكومية لتوسيع قائمة عوامل الجذب والمرافق للترفيه والأعمال على حد سواء، مؤكداً أن تنويع المنتج السياحي، والتعاون بين مختلف قطاعات الأعمال سوف يواصل دفع ودعم الطلب.

وذكر أنه رغم حداثة صناعة السفر والسياحة في الإمارات، مقارنة بالوجهات الأخرى، فإن دولة أصبحت بسرعة الوجهة الأفضل للمسافرين من جميع أنحاء العالم، فهي تضم عدداً هائلاً من عوامل الجذب التي يمكن أن تمنحها للسائحين. وأعرب عن اعتقاده في حدوث زيادة مستمرة في مؤشرات القطاع السياحي بدولة الإمارات العام المقبل، مقارنة بعام 2017، مدعومة بالأنشطة والفعاليات والأحداث الكبيرة التي تستضيفها الدولة، فضلاً عن عوامل الجذب السياحي الكبيرة التي تتمتع بها.

وأضاف أن «بعض الأسواق أبدت نمواً هائلاً مثل دول الكومنولث المستقلة، والآن سوف نرى الكثير من التغييرات في ديموغرافيات السياحة»، مؤكداً أن دبي تقترب بقوة من نادي العشرين مليون سائح بحلول 2020».

وقال: إن نمو طيران الإمارات وشركة فلاي دبي يلعبان دوراً رئيساً في توفير أفضل خدمات السفر لدبي، وهو السبب الرئيس في زيادة الأعمال التجارية إلى دبي. وفيما يتعلق بأداء الشركة خلال الجاري، قال العريض إن «شركة ألفا لإدارة الوجهات حققت نمواً بحدود 8% مقارنة بالعام الماضي، وهو أمر رائع.. بعض الأسواق عادت بقوة كبيرة مثل السوق الروسي تحديداً، ودول الكومنولث المستقلة.. وقد شهدنا كذلك نمواً جيداً جداً من سوق المملكة المتحدة. وكلاهما أسواق مصدرة بالغة الأهمية».

وأضاف: «فزنا بحصة أكبر من السوق من المملكة المتحدة، الصين ودول الكومنولث المستقلة. كذلك، أضفنا أنشطة متعددة وجولات جديدة لمنتجنا. نحن نعيد تشكيل نشاطنا كل عام. طائرات الهليكوبتر لا تزال تعمل بشكل جيد جداً، ونحن نحاول امتلاك عدة نقاط عن طريق إضافة المزيد من مهابط الهليكوبتر في دبي».