تطبيق الحدود الاستثمارية بشركات التأمين الشهر الجاري

يوسف العربي (دبي)

أكدت هيئة التأمين أن التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي بشأن تطبيق الحدود الاستثمارية واجبة التنفيذ بالكامل الشهر الجاري، مشددة على جميع شركات التأمين العاملة في الدولة الالتزام بها.

وطلبت الهيئة من شركات التأمين العاملة في الدولة تزويدها بتقارير الوضع المالي لكل شركة تأمين على أن تشمل تقريراً مفصلاً حول تحليل الاستثمارات المخصصات الفنية.

وتضع التعليمات المالية الجديدة حدوداً قصوى للاستثمار في الأصول بواقع 30% للعقارات، ومثلها للأسهم، مقابل حد أقصى يبلغ 20% للاستثمار في أدوات حقوق الملكية في الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية خارج الدولة.

وأصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين القرارين (25)، و(26) لعام 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين، وشركات التأمين التكافلي، لتنظيم النشاط المالي والفني والاستثماري والمحاسبي لشركات التأمين والتأمين التكافلي العاملة في الدولة.