قانون «دود-فرانك» جبهة جديدة للصراع المالي في الولايات المتحدة

واشنطن (أ ف ب)

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسومين لمراجعة الضوابط على القطاع المصرفي التي فرضت بعد الأزمة المالية في 2008، ليحقق بذلك أحد وعود حملته الانتخابية وأيضاً مكسباً لوول ستريت.

وينص المرسوم الذي وقعه ترامب على إعادة النظر في مجمل الضوابط المالية التي يشملها قانون «دود- فرانك»، الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما في 2010، وانتقده الجمهوريون والقطاع المالي الذي يعتبر أنه يلحق ضرراً بالمصارف والمستهلكين. وقال ترامب لدى توقيع الوثائق من المكتب البيضاوي بحضور نائبه مايك بنس «اليوم نوقع المبادئ الأساسية لترتيب النظام المالي الأميركي». وأضاف «لن يكون هناك أمر أهم من هذا أليس كذلك؟».

وينص القانون على تشكيل هيئة حماية المستهلكين ويفرض على المصارف الاحتفاظ بنسبة أعلى من رؤوس الأموال لتفادي المديونية المفرطة والخضوع سنويا لاختبارات الملاءة لتقييم صلابتها في حال حصول أزمة.

ورحبت «جمعية المصرفيين الأميركيين» (ايه بي ايه) بالمبادرة في بيان ودعت إلى «إعادة نظر دقيقة وحذرة في قانون دود- فرانك تتيح إطلاق حرية المصارف». وتابع البيان «نحن متحمسون للعمل مع الحكومة والكونغرس وهيئات ضبط المصارف لإجراء هذه التغييرات بحيث تظل المصارف قوية وقادرة على تأمين رؤوس الأموال الضرورية لإعادة بناء اقتصادنا».