جريميو يكمل عقد «مونديال أبوظبي»

بوينس آيرس (د ب أ)

أكمل جريميو البرازيلي عقد الأندية المتأهلة لبطولة كأس العالم للأندية 2017 بأبوظبي، بفوزه ببطولة كأس ليبيرتادوريس على حساب لانوس الأرجنتيني.

ويعتبر جريميو آخر الفرق المتأهلة لمونديال الأندية، حيث سبقه في الوصول إلى هذه البطولة كل من ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، وأوراوا رد دايموندز الياباني، بطل آسيا، والوداد المغربي، بطل أفريقيا، وباتشوكا، بطل الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي، بطل أوقيانوسيا، والجزيرة الإماراتي، مستضيف البطولة.

وتوج نادي جريميو البرازيلي بلقب بطولة كأس ليبيرتادوريس للمرة الثالثة في تاريخه، إثر تغلبه 2 /‏‏‏ 1 على مضيفه لانوس الأرجنتيني في مباراة الإياب لنهائي البطولة.

وحصد الفريق البرازيلي، الذي كان قد فاز في مباراة الذهاب على ملعبه بمدينة بورتو أليجري البرازيلية بهدف، لقب كأس ليبيرتادوريس للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حققه في عامي 1983 و1995.