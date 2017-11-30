«الشارقة الرياضي» يدعم نشر الرياضات الإلكترونية

الشارقة (الاتحاد)

استقبل الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، سعيد علي الطاهر، الأمين العام المساعد لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، بحضور عبدالعزيز النومان الأمين العام للمجلس، وأشاد الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي بجهود الجمعية في نشر الرياضات الإلكترونية في مختلف إمارات ومدن الدولة، مثمناً رعاية ودعم الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الجمعية.

وشدد على ضرورة تنظيم ندوات ومحاضرات تثقيفية لللاعبين الممارسين لهذه الرياضات وتوعيتهم بشأن هذه الرياضات والتعريف بإيجابياتها والتنبيه من سلبياتها، وخاصة في فئات الناشئين، مؤكداً أنه لا يخلو أي بيت إلا وهناك ممارسة لهذه النوعية من الرياضات مما يتطلب دعم جهود نشر الرياضات الإلكترونية الهادفة والمفيدة للناشئين وتجنب بعض الألعاب غير الإيجابية والتعريف بأضرارها.

من جانبه، توجه سعيد علي الطاهر، بخالص الشكر والتقدير إلى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به في دعم الشباب وتلبية طموحاتهم في نشر الرياضات الإلكترونية، مشيراً إلى بحث الجمعية الدائم عن شركاء في النجاح، وهذا ما جعلها تحط رحالها في رحاب مجلس الشارقة الرياضي.

وكشف عن نتائج إيجابية خلصت إليها الزيارة تتمثل بالاتفاق بين الجانبين على نشر الرياضات الإلكترونية بين صفوف الشباب في إمارة الشارقة وإقامة مسابقات خاصة بها، إلى جانب بطولات محلية وإقليمية وعالمية في المستقبل، وأضاف: سوف يتم عمل عصف ذهني للمهتمين بهذه الرياضات الإلكترونية على مستوى الدولة.

من جانبه، شدد عبدالعزيز النومان على ضرورة إعداد قاعدة بيانات تتضمن أسماء اللاعبين وتوضيح عدد الممارسين لهذه الرياضات على مستوى الدولة، مؤكداً استعداد المجلس في تنظيم البطولات على مستوى الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية. من جهته، أكد سعيد العاجل على ضرورة التعاون مع الدوائر الاقتصادية بالدولة عند توزيع هذه الألعاب في أسواق الدولة ووجود جهه رقابية لها لضمان نشر الرياضات الإيجابية والمفيدة للشباب والناشئين.