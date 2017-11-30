منتخبنا بطل الفرقي والمنصوري يكسب برونزية الفردي

شرم الشيخ (الاتحاد)

حصد منتخبنا المركز الأول والميدالية الذهبية على المستوى الفرقي في سباق الفرقي العام، وفاز محمد يوسف المنصوري بالميدالية البرونزية بعد حصوله على المركز الثالث في السباق، فيما جاء أحمد يوسف المنصوري في المركز الرابع، وذلك في ختام مشاركته في البطولة العربية للطريق المقامة في شرم الشيخ.

حفل السباق بمنافسة قوية بين نجوم الجزائر والمغرب والإمارات من بدايته وحتى النهاية، حيث تقدم محمد وأحمد المنصوري مع دراجين من المغرب وآخر من الجزائر وتفرغ يوسف ميرزا وماجد البلوشي وسيف معيوف وجابر المنصوري لتطبيق خطة محكمة مع بقية اللاعبين المشاركين وحسم الجزائري عبد الله بن يوسف الصدارة في الإسبرنت الأخير، وفاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية التاسعة للجزائر متفوقا على المغربي بنوزة هشام الذي حل ثانيا ونال الميدالية الفضية وحل ثالثا محمد يوسف المنصوري لينال الميدالية البرونزية وقطع الثلاثة مسافة السباق البالغة 147 في زمن واحد قدره 4:14:44 ساعة.

وبعد دخول الثنائي محمد وأحمد المنصوري لخط النهاية زادت آمال منتخبنا في الفوز بذهبية الترتيب الفرقي للسباق ونجح قائد المنتخب يوسف ميرزا في حسم الأمر بتفوقه على دراج الجزائر في الأسبرنت الأخير ليمنح دراجات الإمارات المركز الأول والميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق، وجاء المنتخب الجزائري وصيفا ونال الميدالية الفضية، فيما حصل على المنتخب المغربي الميدالية البرونزية بعد أن حل ثالثا.

واحتفلت بعثتنا بالميداليتين الذهبية والبرونزية وعبرت عن فرحة الإنجاز والنجاح في حصد 5 ميداليات في البطولة التي تعتبر من الأقوى نظرا لقوة المنتخبات المشاركة واستعداداتها الجيدة للبطولة.عقب نهاية السباق شارك نايف عبد العزيز جكة رئيس وفدنا وعلي سعيد الوالي مستشار الاتحاد في تتويج الفائزين وتقليدهم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وبباقات الورود مع رؤساء الوفود المشاركة.