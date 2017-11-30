الشارقة رابعاً في «آسيوية اليد»

رضا سليم (دبي)

أحرز الشارقة المركز الرابع في ختام مشوار الفريق في بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد التي أسدل عليها الستار أمس بمدينة حيدر أباد الهندية بخسارته أمام الأهلي القطري 27 - 31، في مباراة تحديد المركزين الثالث، ورغم أن اليد الشرقاوية كانت تطمح في البرونزية إلا أن الصعود للمربع الذهبي في حد ذاته يعد إنجازا لأنها المرة الأولى التي يدخل الفريق ضمن 4 فرق في آسيا.

وسيطر الشارقة على البداية ونجح في التقدم بفارق 6 أهداف، إلا أن الثقة الزائدة، والأخطاء الكثيرة حالت دون أن ينهي الشوط الأول بهذا الفارق، حيث واجه الفريق حالة هبوط في الأداء وهي مشكلة كبيرة في حالة التقدم في أية مباراة، ليتقلص الفارق إلى 3 أهداف، وبعدها يهدر لاعبو الشارقة الفرصة الأخيرة ويرد الأهلي بهدف، ويقلص الفارق إلى هدفين وينتهي الشوط 15-13.

مع بداية الشوط الثاني، عاد الملك تدريجيا وتشهد الدقيقة 8 أول تعادل بين الفريق 17-17، ويسجل يحيي خالد من رمية جزائية ويرفع النتيجة إلى 19-18، إلا أن الفريق الآخر عاد وتقدم لأول مرة 20-19. وتراجع أداء لاعبي الشارقة بشكل كبير، لترتفع النتيجة إلى 24-21، وتدخل المواجهة في آخر 10 دقائق، ويتسع الفارق إلى 4 أهداف، 28-24، ويتسابق لاعبو الشارقة في إهدار الفرص السهلة، ويغير الشارقة طريقة الدفاع إلى 5-1، في آخر 4 دقائق، إلا أن الفريق كان بحاجة إلى هذه الطريقة من منتصف الشوط لإيقاف خطورة لاعبي الفريق المنافس، ويلعب الأهلي على الهجمات المرتدة السريعة، وبعد تقليص الفارق إلى هدفين 29-27، إلا أن الفرص الضائعة منحت المنافس الثقة ليسيطر على مجريات اللعب، وتنتهي المباراة بفوز الأهلي القطري 31-27.