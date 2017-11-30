«الزمن» يشعل تحدي «اكس كات»

دبي (الاتحاد)

تدق اليوم ساعة الحقيقة في أروقة منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -اكس كات- الجولة الرابعة والختامية من بطولة العالم 2017 والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بإشراف الاتحاد الدولي «يو أي ام» وتستمر حتى يوم غد.

ويقام السباق الرئيس الأول اليوم لمسافة 56.4 ميل بحري، حيث يصل طول اللفة الواحدة في كورس السباق إلى 3.5 ميل بحري، فيما يصل إجمالي أللفة الطويلة في السباق إلى 4.3 أميل بحري، وحددت اللجنة المنظمة عدد اللفات في السباق لتشمل 13 لفة عادية إضافة إلى لفتين طويلتين ولفة البداية التي يصل طولها إلى 1.9 ميل بحري.

ويتزامن الحدث الكبير مع احتفالات اليوم الوطني حيث تحولت قرية السباق الواقعة في جزيرة نخلة جميرا إلى لوحة فنية ازدانت بأعلام الدولة والدول المشاركة في احتفالية متميزة.

ويتقدم قائمة الزوارق المشاركة سفراء رياضة الإمارات في 4 زوارق هي فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم علي العديدي وعيسى آل علي وزورق أبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري والوصل 7 بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي وزورق فيكتوري 33 بقيادة أحمد الهاملي والأميركي جاري بالووج والذي يشارك للمرة الأولى في جولات البطولة العالمية هذا الموسم.