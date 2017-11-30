96 لاعباً من 11 دولة في بطولة البلياردو

دبي (الاتحاد)

بدأت أمس الأول، فعاليات بطولة اليوم الوطني للبلياردو في نسختها السادسة بصالة «اي زون» في دبي، بمشاركة 11 دولة عربية هي الإمارات، السعودية، الكويت، سلطنة عمان، مصر، الأردن، السودان، لبنان، ليبيا، سوريا وجزر القمر، ويرأس اللجنة المنظمة عبد المنعم الختال نائب رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، وعماد فرحات مديراً للبطولة، ورُصدت جوائز نقدية وعينية للفائزين.

وتستمر البطولة حتى الأحد المقبل بمشاركة نخبة اللاعبين الخليجيين والعرب، إضافة لنجوم منتخب الإمارات، وتشهد نسخة هذا العام مشاركة قياسية، حيث بلغ العدد 96 لاعباً، بدؤوا مشوارهم بالدور الأول بنظام التصفية من مباراتين.

وتشارك الإمارات بـ 22 لاعباً من بينهم نجما منتخب السنوكر محمد الجوكر وخالد الكمالي ونجوم منتخب البلياردو، وتشمل القائمة اللاعبين: صلاح الريماوي، عمران سالم، عبد الله محمد، عبد الله جمعة الحوسني، سالم الكتبي، سلطان الملا، محمد الجوكر، محمد الزعابي، عبد الله سعيد مصبح، منصور المنصوري، صلاح العوضي، حميد القبيسي، علي الريس، عبد الله النعيمي، عبد الرحمن خوري، سند الجلاف، محمد التميمي، عبد السلام البلوشي، خالد الكمالي، أحمد فيروز، أحمد الحوسني.

وعبر عبد المنعم الختال رئيس اللجنة المنظمة، نائب رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، عن فخره واعتزازه بمواصلة تنظيم البطولة التي هي مناسبة غالية على الجميع، ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات قاطبةً، مواطنين ومقيمين، وقال: النسخة السادسة هذا العام حدثت فيها نقلة نوعية من ناحية عدد المشاركين وتنوع الدول العربية، حيث انضمت بعض الدول للمرة الأولى مثل السودان الذي يشارك منه 5 لاعبين وجزر القمر وليبيا.

وقدم الختال الشكر لجميع الدول التي تشارك في التعبير عن فرحة اليوم الوطني المتزامنة مع يوم الشهيد، وأضاف: المناسبتان غاليتان على الجميع، ومن هذا المنطلق حرصت اللجنة المنظمة على ترتيبها بما يناسب الحدث، مشيراً إلى أن وصول عدد المشاركين لـ96 لاعباً، يبرهن على تميز البطولة التي تقام لفئتي الزوجي والفردي 9 كرات، مشيراً إلى أن المنافسة تبدو قوية ومتكافئة بين عدد كبير من اللاعبين.

وتابع: مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الإمارات‭ ‬فيه‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬إمكانياتهم‭ ‬والاستفادة‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬والفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬تشهد‭ ‬اختيار‭ ‬القائمة‭ ‬الجديدة‭ ‬للمنتخب.‭