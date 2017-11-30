محمد حسن (دبي)

ينظم مضمار جبل علي اليوم، احتفالية كبرى بمناسبة اليوم الوطني الـ 46، والذي يتزامن مع يوم الشهيد، وقد أعد المضمار العدة لتنظيم احتفالية مميزة تليق بمكانة وأهمية المناسبتين، وستقوم اللجنة المنظمة، بتوزيع 18 ألف هدية للجماهير، إلى جانب السحب على السيارة التي تباع بسعر رمزي وقدره 10 دراهم..

ويتألف الحفل الثالث (سباق ند الشبا) من ستة أشواط خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، ويعتبر الشوط الثالث (الرئيس) وهو سباق تكافؤ مشروط للخيول تصنيف 85 فما فوق، ويقام الحفل برعاية شركاء المضمار العائلي تتقدمهم (مزارع شادويل) العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

ويجتذب الشوط الرئيس (الثالث) البالغ جائزته 110 آلاف درهم لمسافة 1950 متراً، 9 خيول أبرزها «بلوف» الفائز هنا في الموسم الماضي على نفس المسافة.

وأبرز الخيول المتحدية هو «جاليس» (بن غدير/‏فرينش) والذي حقق الفوز هنا على مسافة أقل قبل أسبوعين، والخطورة من «ريزونانت» (تايج أوشيه) الذي سجل فوزاً كاسحاً هنا على مسافة أقل في افتتاح الموسم.